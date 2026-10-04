Не лише Судаков: ще троє футболістів збірної України ризикують пропустити матч з Угорщиною

Збірна України продовжує підготовку до матчу четвертого туру Ліги націй проти Угорщини. Напередодні важливого поєдинку команда зіткнулася з кадровими нюансами.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Sport.ua .

Ситуація на тренуванні

Напередодні матчу з Угорщиною на тренуванні збірної України працювали 22 польові гравці та три воротарі.

Окрім Георгія Судакова, який через травму, отриману в поєдинку проти Північної Ірландії (0:3), повернувся до розташування "Бенфіки", заняття пропустили ще троє футболістів. Не тренувалися разом із командою Микола Шапаренко, Богдан Михайліченко та Олександр Зубков.

Водночас польові футболісти, які вийшли у стартовому складі в матчі проти Північної Ірландії, проводили розминку окремо від решти команди.

Коли Україна зіграє з Угорщиною

Матч четвертого туру Ліги націй між Україною та Угорщиною відбудеться у словацькій Трнаві в понеділок, 5 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Для команд це буде вже друга зустріч під час нинішньої міжнародної паузи. У першому турі Ліги націй "синьо-жовті" перемогли угорців у Будапешті з рахунком 1:0.