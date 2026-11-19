Київський "Сокіл" обіграв "Одещину" в матчі регулярного чемпіонату України з хокею сезону-2026/27. Зустріч завершилася з рахунком 6:4 на користь чинних чемпіонів.

Чемпіонат України з хокею

"Одещина" - "Сокіл" - 4:6 (1:3, 2:2, 1:1).

Шайби: Дуюн (6:28), Абдуллаєв (36:32, 47:15), Пойманов (47:15) - Мазур (8:05), Захаров (10:30), Олійник (10:49), Тіщенко (21:59), Ратушний (30:04), Бородай (55:06).

"Сокіл" створив комфортну перевагу

Київський клуб активно розпочав зустріч і за підсумками першого періоду вів із рахунком 3:1. На початку другої двадцятихвилинки столична команда збільшила перевагу до чотирьох шайб.

Однак господарі льоду не збиралися здаватися й поступово скорочували відставання.

Одесити спробували здійснити камбек

"Одещина" зуміла закинути три шайби у відповідь і наблизилася до суперника на відстань одного гола. Втім, інтригу в матчі остаточно зняв "Сокіл": на 56-й хвилині Бородай відзначився шостою шайбою киян і встановив остаточний рахунок.

Турнірне становище команд

Після цієї перемоги "Сокіл" набрав 13 очок і піднявся на четверте місце в турнірній таблиці. "Одещина" залишається серед лідерів чемпіонату, маючи у своєму активі 21 бал.