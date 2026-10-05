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Футбол 05 октября 2026 · 00:11

Победы Португалии и Нидерландов и осечка Германии: как сыграли в Лиге А

Нидерланды одолели Сербию, Дания минимально победила Уэльс, а немцы не смогли забить Греции.
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Победы Португалии и Нидерландов и осечка Германии: как сыграли в Лиге А
Гонсалу Рамуш празднует победный мяч в ворота Норвегии (фото: UEFA)
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В воскресенье, 4 октября, состоялись четыре матча четвертого тура Лиги наций в дивизионе A. Португалия и Нидерланды одержали домашние победы с одинаковым счетом, Дания вывезла три очка из Уэльса, а встреча Греции и Германии завершилась без голов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Нидерланды – Сербия

Нидерландцы открыли счет на 31-й минуте благодаря Тену Копмейнерсу, отличившемуся прямым ударом со штрафного. Впрочем, уже через четыре минуты Михаил Цветкович головой восстановил равновесие.

Решающий момент произошел во втором тайме. На 72-й минуте Джошуа Зиркзе завершил комбинацию хозяев и принес Нидерландам победу.

Нидерланды – Сербия – 2:1

Португалия – Норвегия

Португалия проводила встречу без Криштиану Роналду, и сумела завоевать три очка. Норвежцы первыми вышли вперед, однако хозяева переломили ход матча.

Жоау Канселу сравнял счет, а во втором тайме Гонсалу Рамуш забил решающий мяч. В конце встречи хозяева остались в меньшинстве после удаления Франсишку Консейсау, однако удержали преимущество и продолжили победную серию.

Португалия – Норвегия – 2:1

Уэльс – Дания

В Кардиффе судьбу матча решил один эпизод. Датчане получили право на пенальти в конце встречи, а Расмус Гойлунд реализовал одиннадцатиметровый.

Уэльсу отыграться уже не удалось, так что Дания одержала минимальную выездную победу.

Уэльс – Дания – 0:1

Греция – Германия

Германия больше владела мячом и создавала моменты, однако забить грекам так и не смогла.

В первом тайме Джонатан Буркардт отправил мяч в ворота, однако после просмотра VAR взятие ворот было отменено. В итоге команды завершили встречу без забитых мячей.

Греция – Германия – 0:0

Ранее Мальдер ответил на вопрос перед матчем Лиги Наций против Венгрии.

Теги: Лига наций
Главные матчи
Лига наций 4 октября 21:45
Португалия - : - Норвегия
Лига наций 4 октября 21:45
Греция - : - Германия
Лига наций 4 октября 21:45
Нидерланды - : - Сербия
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