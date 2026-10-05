Победы Португалии и Нидерландов и осечка Германии: как сыграли в Лиге А

В воскресенье, 4 октября, состоялись четыре матча четвертого тура Лиги наций в дивизионе A. Португалия и Нидерланды одержали домашние победы с одинаковым счетом, Дания вывезла три очка из Уэльса, а встреча Греции и Германии завершилась без голов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Нидерланды – Сербия

Нидерландцы открыли счет на 31-й минуте благодаря Тену Копмейнерсу, отличившемуся прямым ударом со штрафного. Впрочем, уже через четыре минуты Михаил Цветкович головой восстановил равновесие.

Решающий момент произошел во втором тайме. На 72-й минуте Джошуа Зиркзе завершил комбинацию хозяев и принес Нидерландам победу.

Нидерланды – Сербия – 2:1

Португалия – Норвегия

Португалия проводила встречу без Криштиану Роналду, и сумела завоевать три очка. Норвежцы первыми вышли вперед, однако хозяева переломили ход матча.

Жоау Канселу сравнял счет, а во втором тайме Гонсалу Рамуш забил решающий мяч. В конце встречи хозяева остались в меньшинстве после удаления Франсишку Консейсау, однако удержали преимущество и продолжили победную серию.

Португалия – Норвегия – 2:1

Уэльс – Дания

В Кардиффе судьбу матча решил один эпизод. Датчане получили право на пенальти в конце встречи, а Расмус Гойлунд реализовал одиннадцатиметровый.

Уэльсу отыграться уже не удалось, так что Дания одержала минимальную выездную победу.

Уэльс – Дания – 0:1

Греция – Германия

Германия больше владела мячом и создавала моменты, однако забить грекам так и не смогла.

В первом тайме Джонатан Буркардт отправил мяч в ворота, однако после просмотра VAR взятие ворот было отменено. В итоге команды завершили встречу без забитых мячей.

Греция – Германия – 0:0