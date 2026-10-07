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Футбол 07 жовтня 2026 · 07:47

Гол і асисти на прощання: Мессі провів останній матч за збірну Аргентини (відео)

Капітан взяв участь у всіх трьох голах команди
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Гол і асисти на прощання: Мессі провів останній матч за збірну Аргентини (відео)
Ліонель Мессі попрощався з національною командою (фото: x.com/Argentina)
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Ліонель Мессі провів останній матч у складі збірної Аргентини. Легендарний капітан допоміг команді впевнено перемогти Бенін у товариському поєдинку та залишив яскравий слід у своїй прощальній грі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Віддав партнерам та забив сам

У ніч із 6 на 7 жовтня за київським часом Аргентина на стадіоні "Монументаль" у Буенос-Айресі зустрілася з Беніном у товариському матчі.

Господарі поля здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0, а головною дійовою особою зустрічі став Мессі.

Капітан аргентинців взяв безпосередню участь у всіх трьох результативних атаках своєї команди. Спочатку 39-річний футболіст двічі асистував партнерам - Ніколасу Отаменді та Ніко Пасу.

У другому таймі настала черга самого Мессі. Легендарний нападник реалізував пенальті та поставив крапку в матчі.

Товариський матч

Аргентина – Бенін – 3:0

Голи: Отаменді, 48, Пас, 61, Мессі, 71 (з пенальті)

Символічне прощання з національною командою

Зустріч із Беніном стала останньою для Мессі у складі збірної Аргентини. Символічно, що на десятій хвилині поєдинок зупинили на одну хвилину - на честь футболіста, який протягом усієї кар'єри виступав під знаменитим номером 10.

Гравці Беніну в цей момент підійшли до Мессі, щоб потиснути йому руку, а трибуни "Монументаля" влаштували капітану овації.

Гол і асисти на прощання: Мессі провів останній матч за збірну Аргентини (відео)

Велична спадщина легендарного капітана

Мессі дебютував у складі "альбіселесте" в 2005 році. За цей час він встановив колосальні рекорди та завоював усі можливі трофеї. На його рахунку 208 зіграних матчів, 126 забитих м'ячів та 69 результативних передач.

Разом із збірною Аргентини Мессі здобув "золото" Олімпіади-2008, виграв чемпіонат світу-2022 та двічі піднімав над головою Кубок Америки (у 2021 та 2024 роках).

Раніше ми розповіли, як завершилися матчі Ліги націй 6 жовтня.

Теги: Футбол Месси Збірна Аргентини
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Ліга націй 6 жовтня 21:45
Англія - : - Чехія
Ліга націй 6 жовтня 21:45
Хорватія - : - Іспанія
Ліга націй 6 жовтня 21:45
Швейцарія - : - Північна Македонія
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