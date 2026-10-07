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Футбол 07 жовтня 2026 · 16:41

25 трофеїв за 18 сезонів: екс-зірка "Барселони" оголосив про завершення кар'єри

Іспанець залишив футбол із унікальним досягненням, якого не повторив жоден інший гравець
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
25 трофеїв за 18 сезонів: екс-зірка "Барселони" оголосив про завершення кар'єри
Педро та частина його трофеїв (Фото: fcbarcelona, Instagram)
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Колишній нападник збірної Іспанії Педро Родрігес оголосив про завершення професійної кар’єри у віці 39 років. Останнім клубом футболіста був римський "Лаціо".

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на соціальні мережі Педро.

Педро попрощався з футболом

Іспанець залишив "Лаціо" влітку 2026-го року, після чого залишався без клубу. Тепер же Педро заявив, що настав час розпочати новий етап життя.

"Я йду з гордістю за те, що здійснив свою мрію, і за всіх людей, які були поруч зі мною та допомогли зробити її реальністю. Дякую, футболе, за те, що зробив мене таким щасливим", - написав Родрігес.

Кар'єра Педро

Професійну кар'єру Родрігес розпочав у "Барселоні", за яку виступав до 2015-го року. Після цього форвард грав за "Челсі", "Рому" та "Лаціо".

За римський клуб Педро провів 209 матчів, забив 39 голів та віддав 19 результативних передач. Загалом на клубному рівні іспанець зіграв 794 офіційні матчі, у яких відзначився 197 голами та 113 асистами.

Три перемоги в Лізі чемпіонів та 25 трофеїв

Найуспішніший період кар'єри Педро припав на виступи за "Барселону". Разом із каталонським клубом він тричі вигравав Лігу чемпіонів та п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії.

У складі збірної Іспанії Родрігес став чемпіоном світу 2010-го року та переможцем Євро-2012. Загалом за кар'єру Педро завоював 25 трофеїв.

Варто відзначити і український слід в кар'єрі іспанскього нападника - він відзначився у воротах "Шахтаря" в матчі за Суперкубок УЄФА-2009.

Унікальне досягнення Педро

Родрігес також є єдиним футболістом в історії, який вигравав:

  • чемпіонат світу;
  • чемпіонат Європи;
  • Лігу чемпіонів;
  • Лігу Європи;
  • Суперкубок УЄФА;
  • клубний чемпіонат світу.

Таким чином, Педро завершив кар'єру у віці 39 років, залишивши після себе одну з найбільш титулованих кар'єр серед іспанських футболістів.

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Теги: Футбол
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