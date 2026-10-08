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Футбол 08 октября 2026 · 14:44

Драка в раздевалке "Реала": две звезды сошлись в жестком конфликте

Приход Жозе Моуринью пока не изменил ситуацию в команде
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Драка в раздевалке "Реала": две звезды сошлись в жестком конфликте
С приходом Моуринью проблемы в "Рнале" не исчезли (фото: x.com/realmadriden)
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В мадридском "Реале" разразился новый внутренний скандал. Во время очередного спора в раздевалке двое футболистов "королевского клуба" устроили потасовку.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на испанскую радиостанцию Cadena SER.

Кто подрался в раздевалке

Внутренний кризис в мадридском "Реале" продолжает усугубляться. Согласно данным испанских СМИ, двое футболистов команды вступили в физическое столкновение прямо в раздевалке. Имена участников конфликта пока тщательно скрываются от общественности.

Журналист Антон Меана отметил, что атмосфера в коллективе остается столь же напряженной и "холодной", как пять месяцев назад. Приход легендарного Жозе Моуринью на должность главного тренера пока не помог сплотить звездный состав, а проблемы в коллективе тянутся еще со времен предыдущих наставников – Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа.

Критическая ситуация в "Реале"

Нынешний конфликт стал не первым подобным случаем в команде Мадрида. В мае 2026 года стало известно о потасовке между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Чуамэни. Тогда клуб подтвердил информацию об инциденте и наложил на футболистов штрафы.

Новая стычка происходит на фоне непростой ситуации внутри команды. По информации источника, Джуд Беллингем очень недоволен поведением Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора. Но руководство "Реала" попросило английского полузащитника сохранять терпение и не придавать отдельным инцидентам чрезмерное значение.

Ситуацию внутри клуба дополнительно обостряют неоднозначные результаты в Ла Лиге, где мадридцы набрали 15 очков в 7 матчах и идут только на 4 месте.

Ранее мы рассказали, как Ла Лига заблокировала трансфер звезды "Реала" из-за смешной зарплаты.

Теги: Реал Футбол Жозе Моуринью
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