Залишиться в Мадриді ще на два роки: "Реал" домовився про продовження контракту зі своєю зіркою

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем домовився з "Реалом" про продовження контракту до червня 2031-го року. Нова угода також передбачатиме покращення фінансових умов футболіста.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на видання AS .

"Реал" продовжить контракт із англійцем

Сторони досягли домовленості про продовження співпраці до червня 2031-го року. Чинний контракт англійського півзахисника був розрахований до завершення сезону-2028/29, тож нова угода подовжить його перебування в клубі ще на два роки.

Очікується, що футболіст також отримає покращені фінансові умови. Таким чином "Реал" відзначить його значення для команди, вплив на гру та авторитет у роздягальні.

Переговори розпочалися наприкінці минулого сезону. За інформацією джерела, сторони від самого початку були налаштовані на продовження співпраці. Беллінгем почувається дедалі комфортніше в Мадриді, а вболівальники клубу високо цінують його самовіддачу, характер і здатність вести партнерів за собою.

Англієць знову набрав оптимальну форму

Після переходу з дортмундської "Боруссії" влітку 2023-го року Беллінгем швидко став одним із ключових гравців "Реала". У клубі також розглядають його як потенційного лідера нового покоління, який може допомогти заповнити роль, яку раніше виконували досвідчені футболісти, зокрема Дані Карвахаль, Лука Модрич і Тоні Кроос.

Наприкінці попереднього сезону англієць поступово повернувся до найкращих кондицій після проблем із плечем, через які йому зрештою знадобилася операція. Заради допомоги команді у складний період він відклав хірургічне втручання, що згодом позначилося на його виступах.

У поточному клубному сезоні англієць вже записав на свій рахунок три голи та три асисти в чемпіонаті.