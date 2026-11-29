На першому етапі Кубка світу з біатлону в фінському Контіолахті відбулася чоловіча спринтерська гонка. Збірна України мала чотирьох представників, двоє з яких потрапили до топ-25.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
На старт 10-кілометрової дистанції вийшли четверо українців: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Денис Насико та Богдан Борковський, який проводив свою першу гонку в сезоні.
Найкращий результат у складі збірної показав Віталій Мандзин. Він чисто пройшов обидва вогневі рубежі та посів підсумкове 15-те місце з відставанням у 1 хвилину 10,4 секунди від переможця. Дмитро Підручний також закрив усі 10 мішеней і фінішував 21-м (+1:22.3).
Натомість Богдан Борковський припустився одного промаху і став 51-м, не зумівши зачепитися за залікову зону. Денис Насико добре відстріляв на першому рубежі, але заробив одразу три штрафні кола на другому – та завершив гонку на 86-й позиції.
Перемогу у чоловічому спринті святкував француз Ерік Перро, який пройшов гонку без штрафних кіл із часом 23:15.6. Срібну нагороду здобув американець Кемпбелл Райт попри один промах, а трійку призерів замкнув швед Себастьян Самуельссон.
Кубок світу. Контіолахті. Чоловічий спринт (10 км)
Програма неділі, 29 листопада, у Контіолахті продовжиться жіночим спринтом, який розпочнеться о 17:15 за київським часом. Україну в цій гонці представлять Христина Дмитренко, Тетяна Тарасюк, Олександра Меркушина та Олена Городна.
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