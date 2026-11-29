Українська біатлоністка Олександра Меркушина опублікувала нове звернення після різкого інтерв'ю на етапі Кубка світу в Контіолахті. Спортсменка пояснила, що змусило її винести внутрішню ситуацію на публіку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на особистий Instagram спортсменки .

З чого почався конфлікт у команді

Після фінішу в одиночній змішаній естафеті в Контіолахті Меркушина в ефірі "Суспільне Спорт" заявила про "нездорову атмосферу в команді" та звинуватила головну тренерку збірної Оксану Хвостенко у приниженнях і висловлюваннях на адресу її сім'ї та інших наставників.

Заява викликала хвилю обговорень у біатлонному середовищі, а на слова спортсменки вже відреагували інші українські біатлоністки – Христина Дмитренко та Олена Городна. Після цього сама Меркушина оприлюднила пояснення в Instagram.

Що сказала Меркушина у новому зверненні

У своєму дописі біатлоністка вибачилася перед біатлонною спільнотою, командою та особисто перед тренерками і тренерами жіночої збірної – зокрема Оксаною Хвостенко та Ігорем Ярмошем.

"Я розумію, що з мого боку було неправильно виносити особисті переживання та емоції на публіку. Особливо в такий непростий для всіх українців час, коли кожен і так має достатньо приводів для хвилювання. Мені прикро, що мої слова стали причиною додаткового напруження та обговорень", – написала Меркушина.

Вона наголосила, що не має претензій до Федерації біатлону України, але гостро реагує на будь-які слова щодо своєї родини.

"Я дуже гостро реагую на будь-які висловлювання в бік своєї сім'ї. Це моя родина, моя опора і моя найбільша гордість. Я безмежно люблю своїх близьких і завжди буду їх захищати. Водночас я розумію, що маю навчитися краще контролювати емоції та відповідальніше ставитися до своїх публічних висловлювань", – зазначила спортсменка.

Також Меркушина пообіцяла, що надалі всі внутрішні питання залишатимуться всередині команди.

Після участі в одиночній змішаній естафеті наступним стартом Олександри в Конітолахті стане жіночий спринт. Старт гонки – у неділю, 29 листопада, о 17:15 за київським часом.