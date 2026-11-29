У фінському Контіолахті завершився жіночий спринт на 7,5 км, який закрив програму першого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2026/27. Перемогу здобула шведка Ельвіра Еберг, а найкращою серед чотирьох представниць України стала Олександра Меркушина, яка фінішувала 18-ю.

Про це повідомляє Sport RBC.UA

Меркушина – у двадцятці найкращих

Збірну України в гонці представляли Христина Дмитренко, Олександра Меркушина, Олена Городна та Тетяна Тарасюк.

Найуспішніше виступила 21-річна Олександра Меркушина. Українка закрила всі десять мішеней на двох вогневих рубежах і завершила дистанцію на 18-му місці.

Відставання від переможниці становило 46,1 секунди.

Другою серед українок стала Олена Городна. Вона припустилася одного промаху на стрільбі стоячи та посіла 49-ту позицію з відставанням 1 хвилина 33,6 секунди.

Христина Дмитренко після безпомилкової стрільби лежачи не закрила дві мішені на другому рубежі. Вона фінішувала 59-ю, поступившись лідерці 1 хвилиною 50,9 секунди.

Тетяна Тарасюк також припустилася одного промаху та завершила гонку на 70-му місці.

Результати українок:

Олександра Меркушина – 0+0, +46,1 с Олена Городна – 0+1, +1:33,6 Христина Дмитренко – 0+2, +1:50,9 Тетяна Тарасюк – 0+1, +2:18,2

Еберг виграла другу особисту гонку поспіль

Боротьба за перемогу в жіночому спринті виявилася надзвичайно напруженою.

Ельвіра Еберг закрила всі мішені на першому рубежі, але припустилася одного промаху під час стрільби стоячи.

Попри штрафне коло, шведка продемонструвала високу швидкість на дистанції та фінішувала з результатом 21 хвилина 5,6 секунди.

Француженка Жюстін Бреза-Буше також заробила одне штрафне коло та поступилася переможниці лише 1,5 секунди.

Третє місце посіла представниця Польщі Каміла Жук, яка відпрацювала обидва вогневі рубежі без промахів і програла Еберг 6,4 секунди.

Жінки, спринт, 7,5 км

Ельвіра Еберг (Швеція) – 21:05,6 (0+1) Жюстін Бреза-Буше (Франція) – +1,5 (1+0) Каміла Жук (Польща) – +6,4 (0+0) Осеан Мішлон (Франція) – +12,0 (0+0) Марте Крокстад Йогансен (Норвегія) – +12,6 (0+0) Елла Галварссон (Швеція) – +16,1 (0+1)

Наступний етап Кубка світу відбудеться 4–6 грудня в австрійському Гохфільцені.