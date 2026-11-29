В финском Контиолахти завершился женский спринт на 7,5 км, закрывший программу первого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2026/27. Победу одержала шведка Эльвира Эберг, а лучшей среди четырех представительниц Украины стала Александра Меркушина, финишировавшая 18-й.

Об этом сообщает Sport RBC.UA

Меркушина – в двадцатке лучших

Сборную Украины в гонке представляли Кристина Дмитренко, Александра Меркушина, Елена Городная и Татьяна Тарасюк.

Успешнее всего выступила 21-летняя Александра Меркушина. Украинка закрыла все десять мишеней на двух огневых рубежах и завершила дистанцию на 18 месте.

Отставание от победительницы составило 46,1 секунды.

Второй среди украинок стала Елена Городная. Она допустила один промах на стрельбе стоя и заняла 49-ю позицию с отставанием 1 минута 33,6 секунды.

Кристина Дмитренко после безошибочной стрельбы лежа не закрыла две мишени на втором рубеже. Она финишировала 59-ю, уступив лидеру 1 минуту 50,9 секунды.

Татьяна Тарасюк также допустила один промах и завершила гонку на 70-м месте.

Результаты украинок:

Александра Меркушина – 0+0, +46,1 с Елена Городная – 0+1, +1:33,6 Кристина Дмитренко – 0+2, +1:50,9 Татьяна Тарасюк – 0+1, +2:18,2

Эберг выиграла вторую личную гонку подряд

Борьба за победу в женском спринте оказалась очень напряженной.

Эльвира Эберг закрыла все мишени на первом рубеже, но допустила один промах во время стрельбы стоя.

Несмотря на штрафной круг, шведка продемонстрировала высокую скорость на дистанции и финишировала с результатом 21 минуту 5,6 секунды.

Француженка Жюстин Бреза-Буше также заработала один штрафной круг и уступила победительнице всего 1,5 секунды.

Третье место заняла представительница Польши Камила Жук, отработавшая оба огневых рубежа без промахов и проигравшая Эберг 6,4 секунды.

Женщины, спринт, 7,5 км

Эльвира Эберг (Швеция) – 21:05,6 (0+1) Жюстин Бреза-Буше (Франция) – +1,5 (1+0) Камила Жук (Польша) – +6,4 (0+0) Осеан Мишлон (Франция) – +12,0 (0+0) Марте Крокстад Йогансен (Норвегия) – +12,6 (0+0) Элла Галварссон (Швеция) – +16,1 (0+1)

Следующий этап Кубка мира состоится 4-6 декабря в австрийском Хохфильцене.