На первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти прошла мужская спринтерская гонка. Сборная Украины имела четырех представителей, двое из которых попали в топ-25.

Как выступили украинцы

На старт 10-километровой дистанции вышли четверо украинцев: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Денис Насико и Богдан Борковский, для которого эта гонка стала первой в сезоне.

Лучший результат в составе сборной показал Виталий Мандзин. Он чисто прошел оба огневых рубежа и занял итоговое 15-е место с отставанием в 1 минуту 10,4 секунды от победителя. Дмитрий Пидручный также закрыл все 10 мишеней и финишировал 21-м (+1:22.3).

Богдан Борковский допустил один промах и стал 51-м, не сумев попасть в зачетную зону. Денис Насико хорошо отстрелял на первом рубеже, но заработал сразу три штрафных круга на втором и завершил гонку на 86-й позиции.

Кто выиграл гонку

Победу в мужском спринте праздновал француз Эрик Перро, который прошел дистанцию без штрафных кругов со временем 23:15.6. Серебряную награду завоевал американец Кэмпбелл Райт, несмотря на один промах, а тройку призеров замкнул швед Себастьян Самуэльссон.

Кубок мира. Контиолахти. Мужской спринт (10 км)

Эрик Перро (Франция, 0+0) – 23:15.6 Кэмпбелл Райт (США, 0+1) – +26.8 Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0) – +29.6

…15. Виталий Мандзин (0+0) – +1:10.4

…21. Дмитрий Пидручный (0+0) – +1:22.3

…51. Богдан Борковский (0+1) – +2:11.7

…86. Денис Насико (0+3) – +3:36.4

Программа воскресенья, 29 ноября, в Контиолахти продолжится женским спринтом, который начнется в 17:15 по киевскому времени. Украину в этой гонке представят Христина Дмитренко, Татьяна Тарасюк, Александра Меркушина и Елена Городна.