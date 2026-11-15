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Зимние виды 15 ноября 2026 · 17:14

Невероятная развязка в Богуславе: судьбу матча "Шершни" и "Кременчуга" решили буллиты

Гости смогли перевести игру в овертайм
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Невероятная развязка в Богуславе: судьбу матча "Шершни" и "Кременчуга" решили буллиты
Хозяева были сильнее в серии послематчевых буллитов (фото: ФХУ)

Богуславские "Шершни" одержали драматическую победу над "Кременчугом" в матче чемпионата Украины по хоккею. Хозяева дважды выходили вперед, пропустили шайбу на последних секундах основного времени, однако оказались сильнее серии послематчевых буллитов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA

"Кременчуг" спасся за 15 секунд до сирены

Поединок прошел 15 ноября на ледовой арене "Ледограй" в Богуславе.

Первый период завершился вничью. На 18-й минуте Ярослав Панченко реализовал буллит и вывел "Шершней" вперед. Однако уже через 45 секунд Тимофей Материкин сравнял счет после передач Егора Абаджяна и Владислава Браги.

В конце второго периода хозяева снова захватили лидерство. На отметке 39:43 Максим Лесников реализовал численное преимущество после передачи Панченко и Ильи Шевченко.

В третьем периоде "Шершни" долгое время удерживали минимальное преимущество. Однако "Кременчуг" сумел спасти матч буквально перед финальной сиреной.

За 15 секунд до истечения основного времени Егор Абаджян после передач Браги и Глеба Кривошапкина сделал счет 2:2 и перевел игру в овертайм.

Булиты принесли победу "Шершням"

Дополнительные пять минут не определили более сильного, поэтому команды перешли в серию послематчевых бросков.

Хоккеисты "Шершней" реализовали три первые попытки, тогда как игроки "Кременчуга" не смогли забить дважды подряд.

Гости сумели ответить только одним точным буллитом. В результате серия завершилась со счетом 3:1 в пользу богуславской команды.

"Шершни" – "Кременчуг" – 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0) Шайбы: Панченко, 17:52 (буллит), Лесников, 39:43 (большинство) – Материкин, 18:37, Абаджян, 59:45.

Серия буллитов – 3:1 в пользу "Шершней".

Ранее аутсайдер одолел лидера чемпионата Украины по хоккею.

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