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Зимние виды 14 ноября 2026 · 17:17

Девять буллитов и сенсация: аутсайдер одолел лидера чемпионата Украины по хоккею

"Днепр" вырвал победу над "Одесщиной" в драматической серии послематчевых бросков
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Девять буллитов и сенсация: аутсайдер одолел лидера чемпионата Украины по хоккею
Победители матча ХК "Днепр" (фото: instagram.com/hc_dnipro)

Херсонский "Днепр" сенсационно победил лидера чемпионата Украины по хоккею "Одесщину". Хозяева вели 2:0 после двух периодов, но позволили сопернику отыграться. Судьбу встречи решила затяжная серия буллитов, в которой победный бросок был исполнен только в девятой сессии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Две шайбы преимущества "Днепра"

Херсонцы открыли счет на 17-й минуте. Виталий Куцевич реализовал численное преимущество после передачи Александра Журенко и Павла Тарана.

Во втором периоде хозяева укрепили свои позиции. На 36-й минуте Тимофей Лактионов удвоил преимущество "Днепра", воспользовавшись передачами Кирилла Бондаренко и Куцевича.

Перед заключительной двадцатиминуткой херсонская команда вела 2:0.

"Одесщина" спаслась за минуту до сирены

В третьем периоде гости смогли вернуть интригу.

На 52-й минуте Артем Ревука сократил отставание после передачи Сергея Новикова.

А за 61 секунду до завершения основного времени Сергей Пойманов сравнял счет – 2:2. Ассистировал ему Дмитрий Мосюк.

Овертайм не определил победителя, поэтому команды перешли в серию послематчевых буллитов.

Девять серий буллитов и решающий бросок

Серия буллитов превратилась в настоящее испытание для обеих команд.

Первые восемь попыток каждой из сторон оказались неудачными. Хоккеисты не смогли реализовать ни один из 16 бросков.

Лишь в девятом броске Кирилл Бондаренко из "Днепра" наконец-то переиграл вратаря соперников. В ответ Дмитрий Мосюк затруднился реализовать свою попытку, поэтому победа досталась херсонской команде.

"Днепр" (Херсон) – "Одесщина" – 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Ранее "Одесщина" уничтожила "Шершни" в чемпионате Украины.

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