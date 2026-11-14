rbc.ua
UA | RU
Субота, 14 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Зимові види Дев'ять серій булітів і сенсація: аутсайдер здолав лідера чемпіонату України з хокею
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Зимові види 14 листопада 2026 · 17:17

Дев'ять серій булітів і сенсація: аутсайдер здолав лідера чемпіонату України з хокею

"Дніпро" вирвав перемогу над "Одещиною" в драматичній серії післяматчевих кидків
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Дев'ять серій булітів і сенсація: аутсайдер здолав лідера чемпіонату України з хокею
Переможці матчу ХК "Дніпро" (фото: instagram.com/hc_dnipro)

Херсонський "Дніпро" сенсаційно переміг лідера чемпіонату України з хокею "Одещину". Господарі вели 2:0 після двох періодів, але дозволили супернику відігратися. Долю зустрічі вирішила затяжна серія булітів, у якій переможний кидок було виконано лише в дев'ятій серії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Дві шайби переваги "Дніпра"

Херсонці відкрили рахунок на 17-й хвилині. Віталій Куцевич реалізував чисельну перевагу після передач Олександра Журенка та Павла Тарана.

У другому періоді господарі зміцнили свої позиції. На 36-й хвилині Тимофій Лактіонов подвоїв перевагу "Дніпра", скориставшись передачами Кирила Бондаренка та Куцевича.

Перед заключною двадцятихвилинкою херсонська команда вела 2:0.

"Одещина" врятувалася за хвилину до сирени

У третьому періоді гості зуміли повернути інтригу.

На 52-й хвилині Артем Ревука скоротив відставання після передачі Сергія Новікова.

А за 61 секунду до завершення основного часу Сергій Пойманов зрівняв рахунок – 2:2. Асистував йому Дмитро Мосюк.

Овертайм не визначив переможця, тому команди перейшли до серії післяматчевих булітів.

Дев'ять серій булітів і вирішальний кидок

Серія булітів перетворилася на справжнє випробування для обох команд.

Перші вісім спроб кожної зі сторін виявилися невдалими. Хокеїсти не змогли реалізувати жодного з 16 кидків.

Лише в дев'ятій серії Кирило Бондаренко з "Дніпра" нарешті переграв воротаря суперників.

У відповідь Дмитро Мосюк не зміг реалізувати свою спробу, тому перемога дісталася херсонській команді.

"Дніпро" (Херсон) – "Одещина" – 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Раніше "Одещина" знищила "Шершнів" у чемпіонаті України.

Головні матчі
Ліга націй 14 листопада 21:45
Північна Ірландія - : - Україна
WTA Finals 14 листопада 23:15
Лінда Носкова - : - Еліна Світоліна
Євро-2027 U-19 14 листопада 16:30
Італія U19 - : - Україна U19
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Світоліна сенсаційно обіграла Сабалєнку та втретє вийшла у півфінал Підсумкового турніру Світоліна сенсаційно обіграла Сабалєнку та втретє вийшла у півфінал Підсумкового турніру Шанс на реванш: де і коли дивитись матч Північна Ірландія - Україна в Лізі націй Шанс на реванш: де і коли дивитись матч Північна Ірландія - Україна в Лізі націй Дубль Груші допоміг "Буковині" розгромити "Лівий Берег" в доданому матчі УПЛ Дубль Груші допоміг "Буковині" розгромити "Лівий Берег" в доданому матчі УПЛ
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Останній танець Усика: чому бій із Бенавідесом одночасно лякає та захоплює Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач