Дев'ять серій булітів і сенсація: аутсайдер здолав лідера чемпіонату України з хокею

Херсонський "Дніпро" сенсаційно переміг лідера чемпіонату України з хокею "Одещину". Господарі вели 2:0 після двох періодів, але дозволили супернику відігратися. Долю зустрічі вирішила затяжна серія булітів, у якій переможний кидок було виконано лише в дев'ятій серії.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Херсонці відкрили рахунок на 17-й хвилині. Віталій Куцевич реалізував чисельну перевагу після передач Олександра Журенка та Павла Тарана.
У другому періоді господарі зміцнили свої позиції. На 36-й хвилині Тимофій Лактіонов подвоїв перевагу "Дніпра", скориставшись передачами Кирила Бондаренка та Куцевича.
Перед заключною двадцятихвилинкою херсонська команда вела 2:0.
У третьому періоді гості зуміли повернути інтригу.
На 52-й хвилині Артем Ревука скоротив відставання після передачі Сергія Новікова.
А за 61 секунду до завершення основного часу Сергій Пойманов зрівняв рахунок – 2:2. Асистував йому Дмитро Мосюк.
Овертайм не визначив переможця, тому команди перейшли до серії післяматчевих булітів.
Серія булітів перетворилася на справжнє випробування для обох команд.
Перші вісім спроб кожної зі сторін виявилися невдалими. Хокеїсти не змогли реалізувати жодного з 16 кидків.
Лише в дев'ятій серії Кирило Бондаренко з "Дніпра" нарешті переграв воротаря суперників.
У відповідь Дмитро Мосюк не зміг реалізувати свою спробу, тому перемога дісталася херсонській команді.
"Дніпро" (Херсон) – "Одещина" – 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)