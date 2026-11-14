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Футбол 14 ноября 2026 · 15:25

Дубль Груши помог "Буковине" разгромить "Левый Берег" в отложенном матче УПЛ

Черновицкая команда одержала выездную победу со счетом 3:0 в доигрывании матча 11-го тура, начавшегося еще 31 октября
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Дубль Груши помог "Буковине" разгромить "Левый Берег" в отложенном матче УПЛ
"Буковина" победила в матче, таймы которого разделили две недели (Фото: УПЛ)

"Буковина" разгромила "Левый Берег" в доигрывании матча 11-го тура УПЛ. Дублем отличился Виталий Груша, а окончательный результат установил Евгений Подлепенец.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Украинская Премьер-лига, 11-й тур

"Левый Берег" - "Буковина" - 0:3 (0:1)

Голы: Груша, 23, 69, Подлепенец, 90+1.

Груша забил дважды с интервалом в две недели

Матч между "Левым Берегом" и "Буковиной" начался еще 31 октября, однако команды не смогли провести второй тайм из-за продолжительной воздушной тревоги. На момент остановки черновицкий клуб минимально побеждал благодаря голу Виталия Груши.

Сначала доигровку назначили на 1 ноября, однако и в этот день провести второй тайм не удалось из-за ситуации в безопасности. В конце концов, команды вернулись на поле 14 ноября. Начало игры снова пришлось отложить из-за воздушной тревоги.

Во втором тайме Груша продолжило результативное выступление. На 69-й минуте нападающий оформил дубль после передачи Вячеслава Танковского. Таким образом, оба гола футболиста в этом матче разделили 15 дней.

На 79-й минуте встречу снова прерывали из-за воздушной тревоги, но впоследствии команды смогли продолжить игру.

Подлепенец установил окончательный счет

Точку в противостоянии поставил Евгений Пидлепенец. На первой компенсированной минуте он замкнул передачу Максима Задераки и довел преимущество "Буковины" до трех мячей.

Турнирное положение команд

Благодаря победе "Буковина" набрала 13 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице УПЛ. Для черновицкой команды это первая победа в чемпионате с 31 августа.

"Левый Берег" остается на 12-й позиции, имея в своем активе девять очков.

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Теги: Футбол УПЛ Буковина
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