Зірка збірної України з хокею шокував новою роллю: що відомо

Нападник збірної України з хокею Віталій Лялька став одним з членів Комісії атлетів при НОК. Загалом до складу комісії увійшли десять українських спортсменів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на сторінку Віталія Ляльки в Instagram .

Заява спортсмена

Капітан "Кременчука" та гравець національної збірної наголосив, що для нього обрання в Комісію атлетів є великою честю та відповідальністю. Членство в Комісії дозволить Ляльці представляти інтереси спортсменів та долучитися до розвитку українського спорту.

"Я добре знаю, з якими проблемами сьогодні стикаються спортсмени, і маю своє бачення того, як частину з них можна вирішувати. Вважаю, що саме такі комісії дають можливість не просто говорити про проблеми, а представляти інтереси спортсменів", - наголосив Віталій Лялька.

Склад комісії

Новий склад Комісії атлетів обрали таємним голосуванням на період з 2026-го по 2030-й роки. При цьому Віталій Лялька став першим хокеїстом в її складі.

Загалом до складу комісії увійшли вісім спортсменів, які представляють літні види спорту, та два представника зимних видів спорту:

Ольга Харлан - фехтування;

Юлія Левченко - легка атлетика;

Михайло Романчук - плавання;

Олексій Середа - стрибки у воду;

Парвіз Насібов - греко-римська боротьба;

Ірина Коляденко - вільна боротьба;

Марта Фєдіна - синхронне плавання;

Олена Костевич - кульова стрільба;

Олександр Абраменко - фристайл;

Віталій Лялька - хокей з шайбою.

Новий склад Комісії атлетів НОК України представлятиме інтереси українських спортсменів та братимуть участь у розвитку олімпійського руху України.