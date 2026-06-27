Исторический триумф! Волейбольная сборная Украины впервые ворвалась в топ-10 мира

Мужская сборная Украины по волейболу впервые в своей истории вошла в главную десятку мирового рейтинга FIVB. Этот исторический прорыв стал возможным благодаря очередной феерической победе подопечных Рауля Лосано на второй состязанной неделе Лиги наций-2026.

Разгром Канады и минус пять конкурентов

Судьбоносным для украинцев стало сражение против сборной Канады. "Сине-желтые" продемонстрировали железный характер, дожав соперника в четырех сетах - 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23) . Этот успех принес Украине дополнительные 7.7 очка в мировой табель о рангах.

Лига наций-2026. Результаты восьмого дня

Китай - Аргентина - 0:3 (22:25, 19:25, 22:25)

Украина – Канада – 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23)

Иран - Япония - 2:3 (19:25, 19:25, 25:20, 25:23, 12:25)

Бельгия - Германия - 1:3 (22:25, 25:19, 23:25, 19:25)

Бразилия - Италия - 1:3 (19:25, 23:25, 25:22, 23:25)

Сербия - Куба - 3:1 (25:19, 13:25, 25:23, 25:22)

Благодаря этому результату наша команда взлетела сразу на 9-е место в мировом рейтинге , одним махом опередив в таблице Канаду, Турцию, Аргентину, Германию и Сербию.

Этому предшествовал безумный победный сериал: перед канадцами украинцы разбили третью команду мира Бразилию (3:1) и действующихчемпионов мира итальянцев (3:0).

Мировой рейтинг мужских сборных (топ-10 по состоянию на 26 июня):

Польша – 374.85 очка Италия – 355.91 США – 339.44 Бразилия – 332.98 Япония – 321.36 Словения – 313.26 Франция – 298.84 Болгария – 263.76 Украина – 252.15 Сербия – 251.59

Что происходит в таблице Лиги наций

В турнирной таблице престижной коммерческой серии Украина пока удерживает фантастическое второе место . Наши волейболисты имеют в своем наследии 5 побед в 7 поединках и 16 очков.

"Сине-желтые" даже претендовали на лидерство, однако сборная Японии в параллельном туре на тайбрейке выиграла победу в Иране (3:2) и сохранила за собой первую строчку, опережая украинцев лишь по количеству выигранных матчей (6 против 5).

Турнирная таблица Лиги наций-2026 (после матчей 26 июня)

Япония – 6 побед (6 матчей), 16 очков (18:7 – по сетам) Украина – 5 побед (7), 16 очков (17:9) США – 5 побед (6), 15 очков (17:6) Словения – 5 побед (6), 11 очков (16:12) Италия – 4 победы (7), 13 очков (16:13) Сербия – 4 победы (6), 12 очков (13:9) Бразилия – 4 победы (6), 11 очков (14:10) Польша – 4 победы (6), 11 очков (16:12) Турция – 3 победы (6), 9 очков (12:11) Болгария – 3 победы (6), 9 очков (12:12) Германия – 3 победы (6), 9 очков (12:13) Бельгия – 3 победы (7), 9 очков (14:16) Франция – 3 победы (6), 6 очков (11:15) Аргентина – 2 победы (6), 6 очков (10:14) Канада – 1 победы (6), 6 очков (11:16) Иран – 1 победа (7), 6 очков (10:18) Китай – 1 победа (8), 4 очка (9:21) Куба - 0 побед (6), 2 очка (4:18)

Напомним, для выхода в финальный плей-офф Украине необходимо удержаться в топ-7 итоговой таблицы.

Свой следующий поединок в Лиге наций-2026 сборная Украины проведет уже в воскресенье, 28 июня, в 14.00 по киевскому времени.

Соперником наших казаков станет сборная Болгарии. Прямую трансляцию встречи смотрите на платформах Общественного Спорта и местных каналах Общественного.