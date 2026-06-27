ua en ru
Сб, 27 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Исторический триумф! Волейбольная сборная Украины впервые ворвалась в топ-10 мира

08:40 27.06.2026 Сб
2 мин
Украинский волейбол шокирует мир После серии сенсаций "сине-желтые" совершили невиданный прорыв
aimg Екатерина Урсатий
Исторический триумф! Волейбольная сборная Украины впервые ворвалась в топ-10 мира Сборная Украины по волейболу (фото: instagram.com/ukraine.nvt)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Мужская сборная Украины по волейболу впервые в своей истории вошла в главную десятку мирового рейтинга FIVB. Этот исторический прорыв стал возможным благодаря очередной феерической победе подопечных Рауля Лосано на второй состязанной неделе Лиги наций-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на обновленный рейтинг Международной федерации волейбола.

Разгром Канады и минус пять конкурентов

Судьбоносным для украинцев стало сражение против сборной Канады. "Сине-желтые" продемонстрировали железный характер, дожав соперника в четырех сетах - 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23) . Этот успех принес Украине дополнительные 7.7 очка в мировой табель о рангах.

Лига наций-2026. Результаты восьмого дня

  • Китай - Аргентина - 0:3 (22:25, 19:25, 22:25)
  • Украина – Канада – 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23)
  • Иран - Япония - 2:3 (19:25, 19:25, 25:20, 25:23, 12:25)
  • Бельгия - Германия - 1:3 (22:25, 25:19, 23:25, 19:25)
  • Бразилия - Италия - 1:3 (19:25, 23:25, 25:22, 23:25)
  • Сербия - Куба - 3:1 (25:19, 13:25, 25:23, 25:22)

Благодаря этому результату наша команда взлетела сразу на 9-е место в мировом рейтинге , одним махом опередив в таблице Канаду, Турцию, Аргентину, Германию и Сербию.

Этому предшествовал безумный победный сериал: перед канадцами украинцы разбили третью команду мира Бразилию (3:1) и действующихчемпионов мира итальянцев (3:0).

Мировой рейтинг мужских сборных (топ-10 по состоянию на 26 июня):

  1. Польша – 374.85 очка
  2. Италия – 355.91
  3. США – 339.44
  4. Бразилия – 332.98
  5. Япония – 321.36
  6. Словения – 313.26
  7. Франция – 298.84
  8. Болгария – 263.76
  9. Украина – 252.15
  10. Сербия – 251.59

Что происходит в таблице Лиги наций

В турнирной таблице престижной коммерческой серии Украина пока удерживает фантастическое второе место . Наши волейболисты имеют в своем наследии 5 побед в 7 поединках и 16 очков.

Читайте также: Плотницкий вернулся официально: сборная Украины по волейболу назвала состав на сезон

"Сине-желтые" даже претендовали на лидерство, однако сборная Японии в параллельном туре на тайбрейке выиграла победу в Иране (3:2) и сохранила за собой первую строчку, опережая украинцев лишь по количеству выигранных матчей (6 против 5).

    Турнирная таблица Лиги наций-2026 (после матчей 26 июня)

    1. Япония – 6 побед (6 матчей), 16 очков (18:7 – по сетам)
    2. Украина – 5 побед (7), 16 очков (17:9)
    3. США – 5 побед (6), 15 очков (17:6)
    4. Словения – 5 побед (6), 11 очков (16:12)
    5. Италия – 4 победы (7), 13 очков (16:13)
    6. Сербия – 4 победы (6), 12 очков (13:9)
    7. Бразилия – 4 победы (6), 11 очков (14:10)
    8. Польша – 4 победы (6), 11 очков (16:12)
    9. Турция – 3 победы (6), 9 очков (12:11)
    10. Болгария – 3 победы (6), 9 очков (12:12)
    11. Германия – 3 победы (6), 9 очков (12:13)
    12. Бельгия – 3 победы (7), 9 очков (14:16)
    13. Франция – 3 победы (6), 6 очков (11:15)
    14. Аргентина – 2 победы (6), 6 очков (10:14)
    15. Канада – 1 победы (6), 6 очков (11:16)
    16. Иран – 1 победа (7), 6 очков (10:18)
    17. Китай – 1 победа (8), 4 очка (9:21)
    18. Куба - 0 побед (6), 2 очка (4:18)

    Напомним, для выхода в финальный плей-офф Украине необходимо удержаться в топ-7 итоговой таблицы.

    Свой следующий поединок в Лиге наций-2026 сборная Украины проведет уже в воскресенье, 28 июня, в 14.00 по киевскому времени.

    Соперником наших казаков станет сборная Болгарии. Прямую трансляцию встречи смотрите на платформах Общественного Спорта и местных каналах Общественного.

    Также узнайте, как звездный украинский волейболист поступил показательно с россиянами .

    Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
    Или читайте нас там, где вам удобно!
    Больше по теме:
    Волейбол Сборная Украины Лига наций
    Новости
    Пентагон не успел потратить почти миллиард долларов на закупку нового оружия для Украины
    Пентагон не успел потратить почти миллиард долларов на закупку нового оружия для Украины
    Аналитика
    "От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN
    Вероника Марченкожурналист "От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN