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Плотницкий против чемпионов мира: Украина сенсационно разнесла Италию в волейбольной Лиге наций

18:59 25.06.2026 Чт
3 мин
"Сине-желтые" сыграли со вторым топ-соперником за два дня
aimg Андрей Костенко
Плотницкий против чемпионов мира: Украина сенсационно разнесла Италию в волейбольной Лиге наций Матч Украина – Италия (фото: volleyballworld.com)
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Сборная Украины продолжает выступления в розыгрыше мужской Лиги наций по волейболу. После сенсационной победы над Бразилией накануне "сине-желтые" вышли на поединок с другим топ-соперником – действующим чемпионом мира Италией.

О том, как прошла игра и какой принес результат – сообщает РБК-Украина.

Волейбол. Лига наций. Мужчины

Украина – Италия – 3:0 (25:23, 25:19, 25:16)

До матча

Соперники встречались друг с другом подряд: в дебютном розыгрыше Лиги наций-2025 Украина уже демонстрировала свой характер, сумев забрать зачетный бал у гранда после драматического пятисетового поединка.

Возвращение в состав лидера сборной Олега Плотницкого добавило украинской команде уверенности, крайне необходимой в дуэли с действующими чемпионами мира.

Исторически украинцам было тяжело противостоять итальянской сборной – до 2025 года "сине-желтые" не могли выиграть ни одной партии в официальных матчах против этого соперника. Однако опыт прошлого года, когда команды провели два напряженных поединка (непростая победа Италии на тай-брейке в Лиге наций и уверенный успех "Скуадры Адзурры" на мундиале), окончательно убедил: украинская волейбольная сборная переросла статус андердога.

Как прошла игра

Первая партия прошла под диктовку Украины: наши волейболисты с самого начала вырвались вперед на три очка. Несмотря на попытки итальянцев выровнять игру к середине сета, "сине-желтые" сумели удержать преимущество и дожали соперника в концовке - 25:23.

Второй сет стал настоящим бенефисом украинцев. Со старта партии они обеспечили себе комфортный отрыв в пять очков (8:3), который к финальному свистку вырос до семи пунктов. Убедительные 25:19 на табло засвидетельствовали безоговорочное превосходство команды Рауля Лосано.

В третьем сете итальянцы пытались переломить ход событий, однако после короткого обмена очками Украина снова устроила настоящий шторм. Серия удачных розыгрышей позволила украинцам оторваться на семь очков к середине партии (17:10). Не оставляя чемпионам мира никаких шансов, "сине-желтые" уверенно завершили сет - 25:16.

Герой противостояния

Самым результативным игроком встречи стал звездный доигровщик «сине-желтых» Олег Плотницкий. На его счету 15 очков, среди которых 12 набранных в атаке и 3 эйса, ставшие ключевыми в самые важные моменты матча.

Что дальше

Для Украины это уже вторая подряд победа над топ-соперником — ранее "сине-желтые" сумели одолеть сборную Бразилии. Более того, этот успех стал историческим, ведь наша команда впервые в истории официальных противостояний обыграла Италию.

Этот результат существенно улучшил турнирное положение подопечных Рауля Лосано: с четырьмя победами и 13 очками в активе они поднялись на промежуточную вторую строчку в таблице Лиги наций.

Следующий поединок Украина проведет уже завтра, в пятницу, 26 июня. Соперником украинцев станет сборная Канады, начало матча в 17:30.

Также узнайте, как звездный украинский волейболист поступил показательно с россиянами.

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