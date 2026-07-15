Состав усилен: сборная Украины начинает решающую неделю в Лиге наций
Мужская сборная Украины по волейболу проведет свой девятый поединок в Лиге наций. Соперником наших сборников в сербском Белграде станет неуступчивая команда Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию волейбола Украины .
Третью игровую неделю в Лиге наций сборная Украины начнет на пятом месте. В активе нашей команды – 5 побед и 3 поражения.
Это дает "сине-желтым" путевку в плей-офф турнира, в который попадают семь лучших сборных. Также место в турнире себе гарантировал Китай, принимающий плей-офф.
Сборная Ирана расположилась на 15-м месте в таблице. Однако в последнем матче против Кубы именно иранцы праздновали победу.
Изменения в заявке
Тренерский штаб во главе с Раулем Лосано внес несколько изменений в состав команды по сравнению с предыдущим этапом турнира. В состав команды вернулись доигровщик Максим Тонконог и либеро Евгений Бойко. Они оба пропускали вторую игровую неделю из-за выступлений в составе молодежной сборной Украины на Евро U-22.
Также доигровщика Александра Наложного сменил связующий Виталий Щитков. Общая заявка нашей сборной на третью игровую неделю выглядит так:
Связующие:
- Юрий Синица ("Гэбэй")
- Виталий Щитков ("Эпицентр-Подоляны")
- Сергей Евстратов ("Львы")
Диагональные:
- Максим Тонконог ("Чивитанова")
- Василий Тупчий ("Барком-Кажаны")
- Александр Бойко ("Калабрия Вибо Валентия")
Блокирующие:
- Юрий Семенюк ("Варшава")
- Владислав Щуров ("Барком-Кажаны")
- Денис Велецкий ("Эпицентр-Подоляны"/сборная U20)
- Максим Дрозд ("Эпицентр-Подоляны")
Доигрорвщики:
- Илья Ковалев ("Гожув")
- Дмитрий Янчук ("Панатинаикос")
- Евгений Кисилюк ("Рапид")
- Олег Плотницкий ("Перуджа")
Либеро:
- Ярослав Пампушко ("Барком-Кажаны")
- Евгений Бойко ("Решетиловка")
Где и когда смотреть игру
Матч Украина – Иран начнется сегодня, 15 июля, в 17:30 по киевскому времени.
Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале и диджитал-платформах "Суспильне Спорт".
Ранее мы сообщали, что благодаря успешным выступлениям в Лиге наций, мужская волейбольная сборная Украины впервые ворвалась в топ-10 сильнейших сборных мира .