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Збірна України з баскетболу виграла Євробаскет U-20 в дивізіоні B

00:28 20.07.2026 Пн
2 хв
У фінальному матчі команда Дмитра Забірченка здолала збірну Ісландії
aimg Данило Вереітін
Збірна України з баскетболу виграла Євробаскет U-20 в дивізіоні B Українські баскетболісти поставили яскраву крапку на Євробаскеті U-20 (фото: FIBA)
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Молодіжна збірна України виграла фінальний матч Євробаскету U-20 у дивізіоні B, а героєм останньої гри став капітан команди Єгор Сушкін.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Як складався фінальний матч

Збірна України традиційно впевнено почала матч і виграла прешу чверть із рахунком 18:13. У другій партії ісландці нав'язали боротьбу нашим баскетболістам, однак на велику перерву в статусі лідера матчу вирушили саме українці – 27:34.

У третій чверті збірна Ісландії притиснула Україну і змогла повернути інтригу в матч: 46:50 перед заключною десятихвилинкою. Однак, Сушкін, Грищук та компанія провели потужну останню чверть і здобули перемогу із загальним рахунком 74:64.

Максим Грищук у цій грі оформив дабл-дабл з 16 очок та 13 підбирань.

Чоловічий чемпіонат Європи U-20. Дивізіон В. Фінал

Братислава, Словаччина. Арена GOPASS Arena

Ісландія — Україна 64:74 (13:18, 14:16, 19:16, 18:24)

Україна: Сушкін 26 + 6 підбирань, Гогуленко 10 + 9 підбирань, Король 7 + 6 підбирань, Грищук 16 + 13 підбирань, Йяму 5 – старт; Упир 4, Ситар 4 + 7 підбирань, Романиця 2, Никифоренко 0.

Загальний підсумок турніру

Українська команда виграла усі 7 матчів на цьому чемпіонаті і вперше в історії виграла золото у дивізіоні B.

На цьому турнірі наші хлопці перемогли команди Грузії (77:64), Естонії (87:81), Швейцарії (74:72), Люксембургу (80:65) на стадії групового етапу. У чвертьфіналі подужали команду Ірландії (72:62), а у півфіналі пройшли Португалію (81:61).

У наступному сезоні молодіжна збірна України з баскетболу гратиме у дивізіоні А.

Раніше стало відомо, що Україна залишилася без єврокубків через реформу FIBA.

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