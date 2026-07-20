Збірна України з баскетболу виграла Євробаскет U-20 в дивізіоні B

Молодіжна збірна України виграла фінальний матч Євробаскету U-20 у дивізіоні B, а героєм останньої гри став капітан команди Єгор Сушкін.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Як складався фінальний матч

Збірна України традиційно впевнено почала матч і виграла прешу чверть із рахунком 18:13. У другій партії ісландці нав'язали боротьбу нашим баскетболістам, однак на велику перерву в статусі лідера матчу вирушили саме українці – 27:34.

У третій чверті збірна Ісландії притиснула Україну і змогла повернути інтригу в матч: 46:50 перед заключною десятихвилинкою. Однак, Сушкін, Грищук та компанія провели потужну останню чверть і здобули перемогу із загальним рахунком 74:64.

Максим Грищук у цій грі оформив дабл-дабл з 16 очок та 13 підбирань.

Чоловічий чемпіонат Європи U-20. Дивізіон В. Фінал

Братислава, Словаччина. Арена GOPASS Arena

Ісландія — Україна 64:74 (13:18, 14:16, 19:16, 18:24)

Україна: Сушкін 26 + 6 підбирань, Гогуленко 10 + 9 підбирань, Король 7 + 6 підбирань, Грищук 16 + 13 підбирань, Йяму 5 – старт; Упир 4, Ситар 4 + 7 підбирань, Романиця 2, Никифоренко 0.

Загальний підсумок турніру

Українська команда виграла усі 7 матчів на цьому чемпіонаті і вперше в історії виграла золото у дивізіоні B.

На цьому турнірі наші хлопці перемогли команди Грузії (77:64), Естонії (87:81), Швейцарії (74:72), Люксембургу (80:65) на стадії групового етапу. У чвертьфіналі подужали команду Ірландії (72:62), а у півфіналі пройшли Португалію (81:61).

У наступному сезоні молодіжна збірна України з баскетболу гратиме у дивізіоні А.