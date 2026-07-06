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Без України в єврокубках: радикальна реформа ФІБА вдарила по вітчизняному баскетболу

20:22 06.07.2026 Пн
2 хв
Вперше з сезону-2014/15 жодної нашої команди не буде в континентальних турнірах
aimg Андрій Костенко
Без України в єврокубках: радикальна реформа ФІБА вдарила по вітчизняному баскетболу Чемпіон України гратиме лише у внутрішніх турнірах (фото: БК "Дніпро")
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Чинний чемпіон України з баскетболу, "Дніпро", офіційно відмовився від участі в Кубку Європи (FIBA Europe Cup) у сезоні-2026/27. Клуб ухвалив рішення зробити вимушену паузу у виступах на міжнародній арені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву клубу.

Новий формат та логістичний глухий кут

Дніпряни, які здобули титул переможця вітчизняної Суперліги в серії проти "Київ-Баскета", мали право грати безпосередньо у груповому раунді Кубка Європи. Проте реалізувати це право завадили радикальні зміни у форматі турніру.

Головною причиною відмови стало рішення ФІБА розширити групи – тепер замість чотирьох команд, у кожній змагатимуться шість. Для українського клубу, який через війну змушений проводити всі матчі за кордоном, це означає суттєве збільшення кількості виїздів та тривалості самого турніру.

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Торік клубу вдалося знайти компроміс із ФІБА: грати і "домашній", і виїзний матчі проти одного суперника на його майданчику, що дозволяло закрити груповий етап за чотири тижні. Цього сезону через новий календар поєднувати єврокубки з чемпіонатом України стало фізично неможливо.

Два місяці у потягах

За словами президента БК "Дніпро" Валерія Кондратьєва, команда була б змушена майже два місяці жити в автобусах та потягах, що негативно вплинуло б на здоров'я гравців та результати.

"Баскетбол має свою специфіку. На відміну від футболу, ми не маємо можливості базуватися на заході України, швидко виїжджати на матчі до Польщі й одразу повертатися для участі в чемпіонаті", – наголосив Кондратьєв, додавши, що спільно з ФБУ варіантів розв'язання проблеми так і не знайшли.

Історичний антирекорд

Тепер дніпряни сконцентруються виключно на внутрішніх турнірах – Суперлізі та Кубку України.

Рішення "Дніпра" призвело до сумного історичного прецеденту: вперше з сезону-2014/15 Україна взагалі не матиме жодного свого представника у баскетбольних єврокубках.

Раніше ми повідомили, що баскетболіст збірної України Максим Кличко змінив європейську топ-лігу на чемпіонат США.

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