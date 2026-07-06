ua en ru
Пн, 06 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Без Украины в еврокубках: радикальная реформа ФИБА ударила по отечественному баскетболу

20:22 06.07.2026 Пн
2 мин
Впервые с сезона-2014/15 ни одной нашей команды не будет в континентальных турнирах
aimg Андрей Костенко
Без Украины в еврокубках: радикальная реформа ФИБА ударила по отечественному баскетболу Чемпион Украины будет играть только во внутренних турнирах (фото: БК "Днепр")
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Действующий чемпион Украины по баскетболу, "Днепр", официально отказался от участия в Кубке Европы (FIBA Europe Cup) в сезоне-2026/27. Клуб принял решение совершить вынужденную паузу в выступлениях на международной арене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление клуба.

Новый формат и логистический тупик

Днепряне, получившие титул победителя отечественной Суперлиги в серии против "Киев-Баскета", имели право играть непосредственно в групповом раунде Кубка Европы. Однако реализовать это право помешали радикальные изменения в формате турнира.

Главной причиной отказа стало решение ФИБА расширить группы – теперь вместо четырех команд в каждой будут соревноваться шесть. Для украинского клуба, который из-за войны вынужден проводить все матчи за границей, это означает существенное увеличение количества выездов и продолжительности самого турнира.

Читайте также: Разгром на десерт: Украина сокрушила Данию и вышла в финал отбора ЧМ-2027

В прошлом году клубу удалось найти компромисс с ФИБА: играть и "домашний", и выездной матчи против одного соперника на его площадке, что позволяло закрыть групповой этап за четыре недели. В этом сезоне из-за нового календаря совмещать еврокубки с чемпионатом Украины стало физически невозможно.

Два месяца в поездах

По словам президента БК "Днепр" Валерия Кондратьева, команда была бы вынуждена почти два месяца жить в автобусах и поездах, что негативно повлияло бы на здоровье игроков и результаты.

"Баскетбол имеет свою специфику. В отличие от футбола, у нас нет возможности базироваться на западе Украины, быстро выезжать на матчи в Польшу и сразу возвращаться для участия в чемпионате", - подчеркнул Кондратьев, добавив, что совместно с ФБУ вариантов решения проблемы так и не нашли.

Исторический антирекорд

Теперь днепряне сконцентрируются исключительно на внутренних турнирах – Суперлиге и Кубке Украины.

Решение "Днепра" привело к печальному историческому прецеденту: впервые с сезона-2014/15 Украина вообще не будет иметь ни одного своего представителя в баскетбольных еврокубках.

Ранее мы сообщили, что баскетболист сборной Украины Максим Кличко сменил европейскую топ-лигу на чемпионат США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Баскетбол Днепр
Новости
Число жертв в Киеве растет, завалы все еще разбирают: что известно о последствиях атаки РФ
Число жертв в Киеве растет, завалы все еще разбирают: что известно о последствиях атаки РФ
Аналитика
Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины
Мария Волощукредактор РБК-Украина Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины