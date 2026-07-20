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Сборная Украины по баскетболу выиграла Евробаскет U-20 в дивизионе B

00:28 20.07.2026 Пн
2 мин
В финальном матче команда Дмитрия Забирченко одолела сборную Исландии
aimg Даниил Вереитин
Сборная Украины по баскетболу выиграла Евробаскет U-20 в дивизионе B Украинские баскетболисты поставили яркую точку на Евробаскете U-20 (фото: FIBA)
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Молодежная сборная Украины выиграла финальный матч Евробаскета U-20 в дивизионе B, а героем последней игры стал капитан команды Егор Сушкин.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как складывался финальный матч

Сборная Украины традиционно уверенно начала матч и выиграла первую четверть со счетом 18:13. Во второй партии исландцы навязали борьбу нашим баскетболистам, однако на большой перерыв в статусе лидера матча отправились именно украинцы – 27:34.

В третьей четверти сборная Исландии прижала Украину и смогла вернуть интригу в матч: 46:50 перед заключительной десятиминуткой. Однако Сушкин, Грищук и компания провели мощную последнюю четверть и одержали победу с общим счетом 74:64.

Максим Грищук в этой игре оформил дабл-дабл из 16 очков и 13 подборов.

Чемпионат Европы U-20. Дивизион В. Финал

Братислава, Словакия. Арена GOPASS Arena

Исландия - Украина 64:74 (13:18, 14:16, 19:16, 18:24)

Украина: Сушкин 26+6 подборов, Гогуленко 10+9 подборов, Король 7+6 подборов, Грищук 16+13 подборов, Ему 5 – старт; Упырь 4, Ситар 4+7 подборов, Романица 2, Никифоренко 0.

Общий итог турнира

Украинская команда выиграла все 7 матчей на этом чемпионате и впервые в истории выиграла золото в дивизионе B.

На этом турнире наши ребята выиграли команды Грузии (77:64), Эстонии (87:81), Швейцарии (74:72), Люксембурга (80:65) на стадии группового этапа. В четвертьфинале осилили команду Ирландии (72:62), а в полуфинале прошли Португалию (81:61).

В следующем сезоне молодежная сборная Украины по баскетболу будет играть в дивизионе А.А.

Ранее стало известно, что Украина осталась без еврокубков из-за реформы FIBA .

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