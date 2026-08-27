Новое соглашение с воспитанником: "Шахтер" продлил контракт с защитником сборной Украины

Донецкий "Шахтер" официально сообщил о подписании нового длительного контракта с защитником Валерием Бондарем. Новое соглашение между сторонами рассчитано до июля 2031 года.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт ФК "Шахтер" .

Новый контракт

"Шахтер" и 27-летний защитник заключили новый контракт, рассчитанный до июля 2031 года. В текущем сезоне Валерий дважды выходил на поле - в матчах против "Кудровки" и "Харькова". В обоих матчах защитник отыграл все 90 минут.

Путь от академии к лидеру обороны

Валерий Бондарь является воспитанником академии "горняков". За свою карьеру в клубе он прошел все ступени юношеских команд, после чего закрепился в основной команде.

Дебют защитника за первую команду "Шахтера" состоялся 4 мая 2019 года. С тех пор Бондарь успел провести в составе дончан 189 официальных матчей, в которых отличился 6 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Титулы и выступления за сборную

Вместе с "Шахтером" 27-летний защитник собрал весомую коллекцию трофеев на внутренней арене - в частности, он пятикратный чемпион Украины, двукратный победитель Кубка Украины и победитель Суперкубка Украины.

Кроме клубных успехов, Валерий Бондарь с 2020 года регулярно вызывается в ряды национальной сборной Украины.