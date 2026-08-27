rbc.ua
UA | RU
Четверг, 27 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Новое соглашение с воспитанником: "Шахтер" продлил контракт с защитником сборной Украины
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 27 августа 2026 · 12:30

Новое соглашение с воспитанником: "Шахтер" продлил контракт с защитником сборной Украины

Воспитанник академии "горняков" останется в донецком клубе до 2031 года
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Новое соглашение с воспитанником: "Шахтер" продлил контракт с защитником сборной Украины
Валерий Бондарь (Фото: fcshakhtar, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Донецкий "Шахтер" официально сообщил о подписании нового длительного контракта с защитником Валерием Бондарем. Новое соглашение между сторонами рассчитано до июля 2031 года.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт ФК "Шахтер".

Новый контракт

"Шахтер" и 27-летний защитник заключили новый контракт, рассчитанный до июля 2031 года. В текущем сезоне Валерий дважды выходил на поле - в матчах против "Кудровки" и "Харькова". В обоих матчах защитник отыграл все 90 минут.

Путь от академии к лидеру обороны

Валерий Бондарь является воспитанником академии "горняков". За свою карьеру в клубе он прошел все ступени юношеских команд, после чего закрепился в основной команде.

Дебют защитника за первую команду "Шахтера" состоялся 4 мая 2019 года. С тех пор Бондарь успел провести в составе дончан 189 официальных матчей, в которых отличился 6 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Титулы и выступления за сборную

Вместе с "Шахтером" 27-летний защитник собрал весомую коллекцию трофеев на внутренней арене - в частности, он пятикратный чемпион Украины, двукратный победитель Кубка Украины и победитель Суперкубка Украины.

Кроме клубных успехов, Валерий Бондарь с 2020 года регулярно вызывается в ряды национальной сборной Украины.

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" подписал обладателя "Серебряного мяча" чемпионата мира.

Теги: Шахтер Футбол
Главные матчи
Лига чемпионов Матч завершено
Лион 1:2 Фенербахче
Лига чемпионов Матч завершено
АЕК 4:0 Левски
Ла Лига Матч завершено
Реал 4:1 Реал Сосьедад
Главные новости
Зубков, Игнатенко и Кухаревич сыграют в ЛЧ, "Лион" с Фонсекой проиграл "Фенербахче" Зубков, Игнатенко и Кухаревич сыграют в ЛЧ, "Лион" с Фонсекой проиграл "Фенербахче" "Реал" разгромил "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги: Мбаппе оформил дубль "Реал" разгромил "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги: Мбаппе оформил дубль Магучих, Левченко и Геращенко сделали шаг к ЧМ-2027: как изменился мировой рейтинг Магучих, Левченко и Геращенко сделали шаг к ЧМ-2027: как изменился мировой рейтинг
Мнения
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Ольга Саладуха
Не только медали: главные выводы после чемпионата Европы в Бирмингеме Ольга Саладуха Президент Федерации легкой атлетики Украины
Артем Кравец
Ребров сам создал лишний повод для критики Артем Кравец Украинский футболист
Александр Чепилко
Итаума, Дюбуа, Фьюри: кто отнимет наследие Усика Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch