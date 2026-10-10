"Я зробив усе можливе": Кабаєл розповів, чому так і не отримав бій з Усиком

Німецький боксер Агіт Кабаєл розповів про свої спроби домогтися поєдинку з Олександром Усиком. За словами володаря титулу WBC у надважкій вазі, він неодноразово кидав виклик українцю, однак бажаного бою так і не отримав.

Як Кабаєл намагався домовитися про бій

В інтерв'ю The Ring німецький супертяж зазначив, що активно привертав увагу Усика через соціальні мережі та особисто звертався до нього з пропозицією провести поєдинок.

"Я робив все, що міг. Я публікував стільки гарних відео в інстаграмі, я викликав його на бій", – розповів Кабаєл.

За словами боксера, він навіть вирушив до Єгипту, де після одного з поєдинків особисто порушив питання можливого протистояння з українцем.

"Я поїхав до Єгипту і після поєдинку запитав: "Чому б не дати мені можливість побитися з тобою?"", – пригадав німець.

На чому Кабаєл зосередиться далі

Попри численні спроби привернути увагу українського чемпіона, організувати зустріч на рингу так і не вдалося.

Кабаєл визнав, що зробив усе можливе для проведення поєдинку, тому тепер вирішив зосередитися на власній кар'єрі.

"Думаю, я зробив усе, що було в моїх силах, але цей бій не відбувся. Тому я зосереджуюся лише на собі й подивлюся, що буде далі", – підсумував боксер.