"Я зробив усе можливе": Кабаєл розповів, чому так і не отримав бій з Усиком

Німецький боксер Агіт Кабаєл розповів про свої спроби домогтися поєдинку з Олександром Усиком. За словами володаря титулу WBC у надважкій вазі, він неодноразово кидав виклик українцю, однак бажаного бою так і не отримав.
Про це повідомляє Sport RBC.UA. з посиланням на The Ring.
В інтерв'ю The Ring німецький супертяж зазначив, що активно привертав увагу Усика через соціальні мережі та особисто звертався до нього з пропозицією провести поєдинок.
"Я робив все, що міг. Я публікував стільки гарних відео в інстаграмі, я викликав його на бій", – розповів Кабаєл.
За словами боксера, він навіть вирушив до Єгипту, де після одного з поєдинків особисто порушив питання можливого протистояння з українцем.
"Я поїхав до Єгипту і після поєдинку запитав: "Чому б не дати мені можливість побитися з тобою?"", – пригадав німець.
Попри численні спроби привернути увагу українського чемпіона, організувати зустріч на рингу так і не вдалося.
Кабаєл визнав, що зробив усе можливе для проведення поєдинку, тому тепер вирішив зосередитися на власній кар'єрі.
"Думаю, я зробив усе, що було в моїх силах, але цей бій не відбувся. Тому я зосереджуюся лише на собі й подивлюся, що буде далі", – підсумував боксер.
Раніше повідомлялось, що Кабаєл проведе перший захист титулу WBC проти 42-річного ветерана.