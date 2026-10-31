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Футбол 31 октября 2026 · 22:38

"Бавария" и "Боруссия" устроили драму в Дер-Классикере: незабитый пенальти и гол на последних минутах

Дортмундцы спаслись от поражения в конце встречи
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
"Бавария" и "Боруссия" устроили драму в Дер-Классикере: незабитый пенальти и гол на последних минутах
"Бавария" – "Боруссия" Дортмунд (фото: Бундеслига)

Мюнхенская "Бавария" и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью в центральном матче 8-го тура немецкой Бундеслиги. Противостояние на "Альянц Арене" завершилось со счетом 2:2, а его главными событиями стали незабитый пенальти Гарри Кейна и спасительный гол гостей в конце встречи.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Первый тайм: незасчитаный гол и преимущество "Баварии"

Команды подошли к очному противостоянию без поражений в чемпионате, имея по 17 очков после семи туров.

На 34-й минуте Джоб Беллингем отправил мяч в ворота мюнхенцев, однако после просмотра VAR взятие ворот было отменено.

Зато уже на 38-й минуте хозяева открыли счет. Конрад Лаймер оказался первым на добивании после сейва Грегора Кобеля и вывел "Баварию" вперед.

До перерыва команды больше не забивали, поэтому мюнхенцы сохранили минимальное преимущество.

Промах Кейна и драматическая развязка

На 56-й минуте "Бавария" получила отличную возможность удвоить преимущество. Арбитр назначил пенальти в ворота гостей, но Гарри Кейн пробил в перекладину.

Через несколько минут дортмундцы наказали соперника за потерянный шанс. На 60-й минуте Серу Гирасси воспользовался передачей Карни Чуквуэмеки и сравнял счет.

Впрочем, равновесие продержалось недолго. Уже на 66-й минуте Дайо Упамекано после передачи Кейна снова вывел "Баварию" вперед.

Хозяева имели возможность увеличить преимущество, однако мяч упорно не шел в ворота. В общей сложности за матч мюнхенцы четыре раза попадали в каркас ворот.

Развязка наступила на 89-й минуте. Фабиу Силва забил второй гол "Боруссии" и спас свою команду от поражения.

В компенсированное время Леннарт Карл мог принести победу "Баварии", но попал в перекладину.

После ничьей обе команды сохранили беспроигрышные серии и набрали по 18 очков. "Бавария" осталась на первом месте в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, в то время как "Боруссия" продолжает преследовать мюнхенцев со второй позиции.

"Бавария" – "Боруссия" Дортмунд – 2:2 (1:0) Голы: Лаймер, 38, Упамекано, 66 – Гирасси, 60, Силва, 89.

Ранее "Челси" в драматическом противостоянии обыграл "Манчестер Юнайтед".

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