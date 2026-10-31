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Футбол 31 жовтня 2026 · 22:38

"Баварія" та "Боруссія" влаштували драму в Дер-Класікер: незабитий пенальті та гол на останніх хвилинах

Дортмундці врятувалися від поразки наприкінці зустрічі
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
"Баварія" та "Боруссія" влаштували драму в Дер-Класікер: незабитий пенальті та гол на останніх хвилинах
"Баварія" – "Боруссія" Дортмунд (фото: Бундесліга)

Мюнхенська "Баварія" та дортмундська "Боруссія" зіграли внічию в центральному матчі 8-го туру німецької Бундесліги. Протистояння на "Альянц Арені" завершилося з рахунком 2:2, а його головними подіями стали незабитий пенальті Гаррі Кейна та рятівний гол гостей наприкінці зустрічі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Перший тайм: незарахований гол та перевага "Баварії"

Команди підійшли до очного протистояння без поразок у чемпіонаті, маючи по 17 очок після семи турів.

На 34-й хвилині Джоб Беллінгем відправив м'яч у ворота мюнхенців, однак після перегляду VAR взяття воріт скасували.

Натомість уже на 38-й хвилині господарі відкрили рахунок. Конрад Лаймер опинився першим на добиванні після сейву Грегора Кобеля та вивів "Баварію" вперед.

До перерви команди більше не забивали, тож мюнхенці зберегли мінімальну перевагу.

Промах Кейна та драматична розв'язка

На 56-й хвилині "Баварія" отримала чудову нагоду подвоїти перевагу. Арбітр призначив пенальті у ворота гостей, однак Гаррі Кейн пробив у поперечину.

За кілька хвилин дортмундці покарали суперника за змарнований шанс. На 60-й хвилині Серу Гірассі скористався передачею Карні Чуквуемеки та зрівняв рахунок.

Утім, рівновага протрималася недовго. Вже на 66-й хвилині Дайо Упамекано після передачі Кейна знову вивів "Баварію" вперед.

Господарі мали можливості збільшити перевагу, проте м'яч уперто не йшов у ворота. Загалом за матч мюнхенці чотири рази влучали у каркас воріт.

Розв'язка настала на 89-й хвилині. Фабіу Сілва забив другий гол "Боруссії" та врятував свою команду від поразки.

У компенсований час Леннарт Карл міг принести перемогу "Баварії", але також влучив у поперечину.

Після нічиєї обидві команди зберегли безпрограшні серії та набрали по 18 очок. "Баварія" залишилася на першому місці в турнірній таблиці завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів, тоді як "Боруссія" продовжує переслідувати мюнхенців із другої позиції.

"Баварія" – "Боруссія" Дортмунд – 2:2 (1:0) Голи: Лаймер, 38, Упамекано, 66 – Гірассі, 60, Сілва, 89.

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