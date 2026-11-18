Український захисник "Юти Джаз" Святослав Михайлюк результативно зіграв у матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Лос-Анджелес Кліпперс". Його команда здобула перемогу, перервавши серію з 12 поразок поспіль.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Михайлюк провів на майданчику рекордний час

"Юта" впевнено розпочала зустріч із "Кліпперс", завершивши першу чверть із перевагою 35:29. Однак до великої перерви команда українця вже поступалася супернику чотирма очками.

Після третьої чверті "Джаз" повернули собі мінімальну перевагу, а в заключному відрізку матчу остаточно перехопили ініціативу. У четвертій чверті господарі майданчика переважили суперника на 23 очки та довели зустріч до перемоги 132:107.

Михайлюк розпочав матч на лаві запасних, проте отримав значний ігровий час. Українець провів на паркеті 33 хвилини - це його найкращий показник за час нинішнього сезону.

Три особисті досягнення українця

За відведений час Святослав набрав вісім очок, зробив сім підбирань і віддав п'ять результативних передач.

Для українського баскетболіста це одразу три важливі показники:

8 очок - найкраща результативність від початку нинішнього регулярного чемпіонату;

7 підбирань - повторення особистого рекорду за два сезони в НБА;

5 асистів - найкращий результат Михайлюка за передачами в поточному сезоні.

Найрезультативнішими гравцями "Юти" стали Брайс Сенсабо та Кейонте Джордж, які разом набрали 70 очок.

"Юта" перервала серію з 12 поразок

Перемога над "Кліпперс" стала для "Джаз" першою з кінця жовтня, коли команда обіграла "Нью-Орлеан" із рахунком 120:119. Таким чином, клуб перервав серію з 12 поспіль невдалих матчів.

Загалом після 15 поєдинків регулярного чемпіонату "Юта" має лише дві перемоги. Наступний матч "Юта" проведе проти "Лос-Анджелес Лейкерс" 18 листопада. Початок зустрічі - о 05:00 за київським часом.

Історія Михайлюка в НБА

Українець проводить свій дев'ятий сезон у НБА та третій у складі "Джаз". Минулого сезону українець зіграв за команду 50 матчів, 41 із яких розпочав у стартовій п'ятірці.

У середньому він проводив на майданчику 23,1 хвилини та набирав 9,4 очка.