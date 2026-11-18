Колишній півзахисник збірної Іспанії Хуан Мата оголосив про завершення професійної кар'єри. Про своє рішення 38-річний футболіст повідомив, опублікувавши відео з прощанням із футболом.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на допис Хуана Мати в Instagram.
Мата попрощався з футболом коротким, але емоційним дописом: "Іноді любити - це відпустити. Дякую, футбол".
Іспанець завершив кар'єру після двох десятиліть виступів на професійному рівні. Останнім клубом у його ігровій біографії став австралійський "Мельбурн Вікторі", до якого він приєднався у вересні 2025-го року.
У сезоні-2025/26 Мата забив п'ять голів і віддав 13 результативних передач у чемпіонаті Австралії. Також він отримав нагороду найкращому гравцеві сезону A-League Men - медаль Джонні Воррена.
Мата розпочинав футбольний шлях у системі мадридського "Реала", але за першу команду клубу так і не дебютував. У 2007-му році він перейшов до "Валенсії", де заявив про себе на дорослому рівні та здобув Кубок Іспанії.
У 2011-му році іспанець став гравцем лондонського "Челсі". Разом із "синіми" він виграв Лігу чемпіонів у сезоні-2011/12, а наступного року - Лігу Європи. Також у його активі Кубок Англії.
У січні 2014-го Мата перебрався до "Манчестер Юнайтед", за який виступав понад вісім років. У складі манкуніанців він здобув Кубок Англії, Кубок ліги та ще один титул Ліги Європи. Загалом іспанець провів за клуб 285 матчів.
Після відходу з Англії півзахисник грав за турецький "Галатасарай", японський "Віссел Кобе", австралійський "Вестерн Сідней Вондерерс" та "Мельбурн Вікторі".
На міжнародному рівні Мата провів 41 матч за національну команду Іспанії, у яких забив 10 голів.
У складі "Фурії Рохи" він став чемпіоном світу 2010-го року в Південній Африці та чемпіоном Європи-2012. У фіналі континентальної першості проти Італії, який завершився перемогою іспанців із рахунком 4:0, Мата також відзначився забитим м'ячем.
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