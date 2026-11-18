Колишній нападник збірної Парагваю та лісабонської "Бенфіки" Оскар Кардосо після завершення футбольної кар’єри присвятив себе фермерству. У 43 роки ексфутболіст мешкає у парагвайському регіоні Чако, де займається розведенням худоби та власним бізнесом.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на видання Infobae та Instagram-сторінку Оскара Кардосо.

Від футбольних стадіонів до власної ферми

Про завершення кар’єри Кардосо офіційно оголосив у квітні 2026-го року. Останнім клубом у його професійному шляху став парагвайський "Лібертад", за який він виступав протягом восьми сезонів.

Після 23 років у професійному футболі колишній форвард вирішив повернутися до сільського життя. Нині він зосереджений на власному господарстві, де займається розведенням корів, мулів і биків.

У соціальних мережах Кардосо ділиться світлинами зі своєї ферми та розповідає про підприємницьку діяльність. Серед його проєктів - господарство Estancia y Cabaña Tacuara07 та м’ясна крамниця Carnicería boutique Tacuara07. Один із дописів екснападник підписав лаконічно: "Працюю".

421 гол і 21 трофей за кар’єру

За час виступів на професійному рівні Кардосо забив 421 м’яч і здобув 21 командний трофей. Він грав за парагвайські "3 де Фебреро", "Насьйональ" і "Лібертад", аргентинський "Ньюеллс Олд Бойз", португальську "Бенфіку", турецький "Трабзонспор" і грецький "Олімпіакос".

Найяскравіший період кар’єри форварда припав на виступи за "Бенфіку", кольори якої він захищав із 2007-го до 2014-го року. У складі лісабонців Кардосо провів 293 матчі, забив 172 голи та віддав 38 результативних передач.

Разом із португальським клубом нападник двічі ставав чемпіоном країни та виграв Кубок Португалії у 2014-му році. Також він двічі доходив до фіналу Ліги Європи. У Лізі чемпіонів Кардосо зіграв 28 матчів, а у 2012-му році допоміг команді дістатися чвертьфіналу, де "Бенфіка" поступилася майбутньому переможцю турніру - Челсі.

Чвертьфінал чемпіонату світу та незабитий пенальті

На міжнародному рівні Кардосо провів за збірну Парагваю 57 матчів і забив 12 голів. Найбільшим досягненням у складі національної команди став вихід до чвертьфіналу чемпіонату світу-2010 в Південній Африці.

Втім, той турнір запам’ятався для форварда і прикрим епізодом. У чвертьфінальному матчі проти Іспанії Кардосо не реалізував пенальті. Іспанці зрештою перемогли з рахунком 1:0, а згодом стали чемпіонами світу.

Також нападник виступав за Парагвай на Кубку Америки 2007-го та 2019-го років - в обох випадках команда дісталася чвертьфіналу. Кар’єру у збірній він завершив у 2023-му році.

Повернення до коріння

Кардосо народився у населеному пункті Кампо-9, який нині має назву Хуан Еулохіо Естіррібаррія. Це аграрний регіон приблизно за 213 кілометрів від Асунсьйона, де майбутній футболіст виріс у скромній родині.

Навіть під час виступів у Європі нападник сумував за батьківщиною та звичним сільським побутом. Зокрема, він неодноразово згадував про улюблений домашній курячий бульйон із місцевої курятини.