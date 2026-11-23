"Аталанта" та "Інтер" влаштували гольове шоу в 12-му турі чемпіонату Італії. Поєдинок у Бергамо завершився результативною нічиєю 4:4. Гості тривалий час контролювали рахунок завдяки хет-трику Франческо Піо Еспозіто, однак господарі зуміли відігратися на останніх хвилинах.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Хет-трик Еспозіто

Міланці відкрили рахунок на 16-й хвилині. Після удару Ніколо Барелли м'яч відскочив до Еспозіто, який із близької відстані вразив ворота Марко Спортьєлло.

На 32-й хвилині нападник відзначився вдруге, замкнувши головою подачу Федеріко Дімарко після кутового.

Господарі відповіли майже миттєво. На 35-й хвилині Елджиф Елмас скоротив відставання після передачі Ніколи Залевського.

На перерву команди пішли за рахунку 1:2.

Після відпочинку "Інтер" знову збільшив перевагу. На 52-й хвилині Еспозіто завершив контратаку після передачі Маркуса Тюрама та оформив хет-трик.

Божевільна кінцівка та порятунок "Аталанти"

Попри відставання у два м'ячі, бергамаски продовжили атакувати.

На 72-й хвилині Шарль де Кетеларе скоротив рахунок після подачі Залевського — 2:3.

Проте вже за чотири хвилини Петар Сучич реалізував пенальті, відновивши перевагу гостей у два м'ячі.

На 80-й хвилині де Кетеларе оформив дубль після передачі Джонатана Роу. Рахунок став 3:4, а заключні хвилини перетворилися на справжній штурм воріт "Інтера".

На 87-й хвилині голкіпер міланців Жозеп Мартінес урятував команду після небезпечного удару Маріо Пашалича.

Однак у компенсований час "Аталанта" все ж домоглася свого. На 90+1-й хвилині Франк Кессьє реалізував пенальті, встановивши рахунок 4:4.

"Аталанта" – "Інтер" – 4:4 (1:2)

Голи: Елмас (35), де Кетеларе (72, 80), Кессьє (90+1, пенальті) – Еспозіто (16, 32, 52), Сучич (76, пенальті).