"Мілан" здобув розгромну перемогу над "Фрозіноне" в домашньому матчі 12-го туру чемпіонату Італії. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" завершився з рахунком 5:1. Гості намагалися повернути інтригу в першому таймі, проте після перерви міланці остаточно зняли питання про переможця.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Автогол і два швидкі м'ячі

Початок зустрічі видався несподіваним. Уже на першій хвилині "Фрозіноне" створив небезпечний момент, а м'яч після рикошету влучив у поперечину воріт Майка Меньяна.

Однак на четвертій хвилині вперед вийшли господарі. Після швидкої атаки "Мілана" захисник гостей Габріеле Кальвані невдало зрізав м'яч у власні ворота, намагаючись перехопити передачу.

На 19-й хвилині Гонсалу Рамуш подвоїв перевагу. Португалець завершив контратаку після передачі Адрієна Рабйо.

"Фрозіноне" швидко відповів. На 25-й хвилині Патріціо Мазіні скористався метушнею біля воріт господарів і скоротив відставання до мінімуму.

До перерви суперники більше не забивали – 2:1.

Три голи після перерви

Другий тайм "Мілан" розпочав результативно. Уже на 48-й хвилині Ардон Яшарі відновив перевагу господарів у два м'ячі після передачі Рабйо.

На 60-й хвилині Альфаджо Сіссе, який незадовго до цього вийшов на заміну замість Гонсалу Рамуша, забив четвертий м'яч у ворота "Фрозіноне".

Ще через вісім хвилин Крістіан Пулишич довів рахунок до розгромного – 5:1.

Гості так і не змогли відповісти на результативний відрізок міланців.

"Мілан" – "Фрозіноне" – 5:1 (2:1) Голи: Кальвані (4, автогол), Рамуш (19), Яшарі (48), Сіссе (60), Пулишич (68) – Мазіні (25).

"Мілан" піднявся до першої четвірки

Завдяки перемозі "Мілан" набрав 27 очок у 12 матчах та піднявся на четверте місце в турнірній таблиці Серії А, випередивши "Комо", який має 26 балів.

Одним із найпомітніших гравців зустрічі став Адрієн Рабйо, який відзначився двома результативними передачами – на Рамуша та Яшарі.

"Фрозіноне" залишився з 20 очками. Для команди це друга поспіль поразка в чемпіонаті після невдачі в матчі з "Кальярі".