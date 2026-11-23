"Аталанта" и "Интер" устроили голевое шоу в 12 туре чемпионата Италии. Поединок в Бергамо завершился результативной ничьей 4:4. Гости долго контролировали счет благодаря хет-трику Франческо Пио Эспозито, однако хозяева сумели отыграться на последних минутах.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Хет-трик Эспозито

Миланцы открыли счет на 16-й минуте. После удара Николо Бареллы мяч отскочил к Эспозито, с близкого расстояния поразившего ворота Марко Спортьелло.

На 32-й минуте нападающий отличился второй раз, замкнув головой подачу Федерико Димарко после углового.

Хозяева ответили почти мгновенно. На 35-й минуте Элджиф Элмас сократил отставание после передачи Николая Залевского.

На перерыв команды ушли при счете 1:2.

После отдыха "Интер" снова увеличил преимущество. На 52-й минуте Эспозито завершил контратаку после передачи Маркуса Тюрама и оформил хет-трик.

Безумная концовка и спасение "Аталанты"

Несмотря на отставание в два мяча, бергамаски продолжили атаковать.

На 72-й минуте Шарль де Кетеларе сократил счет после подачи Залевского - 2:3.

Однако уже через четыре минуты Петар Сучич реализовал пенальти, восстановив преимущество гостей в два мяча.

На 80-й минуте де Кетеларе оформил дубль после передачи Джонатана Роу. Счет стал 3:4, а заключительные минуты превратились в настоящий штурм ворот "Интера".

На 87-й минуте голкипер миланцев Жозеп Мартинес спас команду после опасного удара Марио Пашалыча.

Однако в компенсированное время "Аталанта" все же добилась своего. На 90+1-й минуте Франк Кессье реализовал пенальти, установив счет 4:4.

"Аталанта" – "Интер" – 4:4 (1:2)

Голы: Элмас (35), где Кетеларе (72, 80), Кессье (90+1, пенальти) – Эспозито (16, 32, 52), Сучич (76, пенальти).