"Это просто немыслимо": в Норвегии пригрозили бойкотом ЧМ-2030 по тяжелой атлетике в Москве

В Норвегии исключили возможность участия национальной сборной по тяжелой атлетике в чемпионате мира 2030 года, который должен пройти в Москве. Президент местной федерации Стиан Гримсет заявил, что не будет отправлять спортсменов на соревнования в Россию, а в случае несогласия руководства организации готов покинуть свой пост.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание NRK.
Президент Федерации тяжелой атлетики Норвегии Стиан Гримсет отреагировал на решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) провести чемпионат мира-2030 в Москве. Чиновник категорически выступил против участия норвежских спортсменов в турнире.
По словам Гримсета, если он будет оставаться в должности президента федерации на момент проведения мирового первенства, то не позволит национальной сборной отправиться в Россию.
"Если я и дальше буду президентом, то четко дам понять, что мы не будем отправлять спортсменов на чемпионат в Россию", - заявил функционер.
Он также добавил, что рассчитывает на поддержку совета федерации. В то же время, если руководство организации не согласится с его позицией, Гримсет готов подать в отставку.
Норвежский функционер подчеркнул, что страна-агрессорка, ведущая войну, не должна получать право на проведение международных спортивных соревнований такого уровня.
"Страна, которая находится в состоянии войны, будучи при этом агрессором, никоим образом не может быть хозяином чемпионата. Конечно, я в известной степени понимаю, что спортсменов следует максимально защищать, чтобы они могли заниматься спортом, а не политикой. Но чтобы Международная федерация тяжелой атлетики поручила России проведение чемпионата мира - это просто немыслимо.
Следующие выборы президента Федерации тяжелой атлетики Норвегии должны пройти в 2027 году - тогда завершится двухлетний срок пребывания Гримсета в должности.
В 2026 году функционеру уже пытались выразить недоверие, однако после голосования он сохранил руководящий пост.
Россия впервые с начала полномасштабного вторжения получила право провести международный турнир в олимпийском виде спорта. Чемпионат мира-2030 по тяжелой атлетике в Москве также будет иметь квалификационное значение для Олимпийских игр 2032 года.
Ранее о бойкоте соревнований заявила Украина. Министр молодежи и спорта Матвей Бидный отметил , что украинские спортсмены не будут участвовать в мировом первенстве на территории государства-агрессорки.
Ранее мы сообщали, что Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея вернуть российские сборные в соревнования.