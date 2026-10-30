"Это просто немыслимо": в Норвегии пригрозили бойкотом ЧМ-2030 по тяжелой атлетике в Москве

В Норвегии исключили возможность участия национальной сборной по тяжелой атлетике в чемпионате мира 2030 года, который должен пройти в Москве. Президент местной федерации Стиан Гримсет заявил, что не будет отправлять спортсменов на соревнования в Россию, а в случае несогласия руководства организации готов покинуть свой пост.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание NRK.

Норвегия не планирует отправлять спортсменов в Россию

Президент Федерации тяжелой атлетики Норвегии Стиан Гримсет отреагировал на решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) провести чемпионат мира-2030 в Москве. Чиновник категорически выступил против участия норвежских спортсменов в турнире.

По словам Гримсета, если он будет оставаться в должности президента федерации на момент проведения мирового первенства, то не позволит национальной сборной отправиться в Россию.

"Если я и дальше буду президентом, то четко дам понять, что мы не будем отправлять спортсменов на чемпионат в Россию", - заявил функционер.

Он также добавил, что рассчитывает на поддержку совета федерации. В то же время, если руководство организации не согласится с его позицией, Гримсет готов подать в отставку.

Гримсет назвал проведение чемпионата мира в России немыслимым

Норвежский функционер подчеркнул, что страна-агрессорка, ведущая войну, не должна получать право на проведение международных спортивных соревнований такого уровня.

"Страна, которая находится в состоянии войны, будучи при этом агрессором, никоим образом не может быть хозяином чемпионата. Конечно, я в известной степени понимаю, что спортсменов следует максимально защищать, чтобы они могли заниматься спортом, а не политикой. Но чтобы Международная федерация тяжелой атлетики поручила России проведение чемпионата мира - это просто немыслимо.

Когда Норвегия определится с бойкотом

Следующие выборы президента Федерации тяжелой атлетики Норвегии должны пройти в 2027 году - тогда завершится двухлетний срок пребывания Гримсета в должности.

В 2026 году функционеру уже пытались выразить недоверие, однако после голосования он сохранил руководящий пост.

Россия впервые с начала полномасштабного вторжения получила право провести международный турнир в олимпийском виде спорта. Чемпионат мира-2030 по тяжелой атлетике в Москве также будет иметь квалификационное значение для Олимпийских игр 2032 года.

Ранее о бойкоте соревнований заявила Украина. Министр молодежи и спорта Матвей Бидный отметил , что украинские спортсмены не будут участвовать в мировом первенстве на территории государства-агрессорки.