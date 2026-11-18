Первая ракетка мира Александер Зверев стал первым полуфиналистом Итогового турнира ATP-2026. Немец одержал вторую победу на групповом этапе, обыграв американца Бена Шелтона.

ATP Finals. 2-й тур группового этапа

Александр Зверев (Германия) – Бен Шелтон (США) – 6:2, 7:6(4)

Зверев одолел Шелтона и досрочно вышел в полуфинал

Во втором матче группового этапа Зверев встретился с четвертой ракеткой мира Беном Шелтоном. Немец уверенно забрал первый сет со счетом 6:2, а во второй партии победил на тайбрейке – 7:6(4).

Поединок ознаменовался большим количеством эйсов: американец подал навылет 15 раз, тогда как Зверев - 14. В то же время по количеству винеров преимущество имел немец - 25:23.

Эта победа стала первой ракеткой мира второй на групповом этапе. Ранее он обыграл испанца Рафаэля Ходара. Благодаря двум успешным матчам Зверев досрочно гарантировал себе место в полуфинале.

Национальный рекорд и достижения на Итоговом турнире

Победа над Шелтоном позволила Звереву установить национальный рекорд Германии по количеству побед на харде в ATP-туре. Теперь на его счету 344 такие победы - на одну больше, чем было у Томми Гааса.

Также немец стал девятым теннисистом в истории, одержавшим по меньшей мере 20 побед на Итоговом турнире ATP. Среди действующих игроков по этому показателю он уступает Новаку Джоковичу, в активе которого 50 побед.

После матча Зверев признался, что не следил за возможными сценариями выхода из группы, а сосредотачивался исключительно на собственной игре.

Турнирное положение и следующий матч Зверева

Несмотря на гарантированный выход в полуфинал, немец пока не обеспечил себе первое место в группе. Он может завершить групповой этап вторым только при собственном поражении от Артюра Фиса и победы Ходара над Шелтоном.

Текущее положение в группе В:

Александер Зверев (Германия) – 2 победы. Бен Шелтон (США) – 1 победа. Артюр Фис (Франция) – 1 победа. Рафаэль Ходар (Испания) – 0 побед.

Больше шансов присоединиться к Звереву в полуфинале у Фиса, однако другие участники квартета также сохраняют возможность занять второе место.

Третий тур группового этапа продолжится в среду, 18 ноября. Игровой день откроет матч Карлоса Алькараса против Даниила Медведева, после чего встретятся Флавио Коболли и Фрэнсис Тиафо.

Свой заключительный матч в группе Зверев проведет против Фиса в четверг, 19 ноября. Поединок состоится вторым запуском игрового дня.