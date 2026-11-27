У четвер, 26 листопада, відбулися матчі 5-го туру основного етапу Ліги Європи та 4-го туру Ліги конференцій. Головним героєм вечора серед українців став форвард англійського "Сандерленда" Тимур Тутєров, тоді як команди Анатолія Трубіна, Романа Яремчука та Олександра Романчука зазнали поразок.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
У поєдинку 5-го туру проти польської "Ягеллонії" 21-річний український нападник "Сандерленда" Тимур Тутєров вийшов у стартовому складі та відзначився забитим м'ячем на старті другого тайму, вдало замкнувши дальню стійку на добиванні. Втім, уже за п'ять суперники зрівняли рахунок – 1:1.
Для Тутєрова цей гол став другим у поточному розіграші Ліги Європи: два останні м'ячі англійського клубу в турнірі забив саме українець, принісши команді два залікові бали.
Португальська "Бенфіка" на виїзді зазнала розгромної поразки від чеської "Вікторії" Пльзень з рахунком 0:4. Український воротар Анатолій Трубін провів на полі весь матч і пропустив чотири голи. Півзахисник "орлів" Георгій Судаков з'явився на полі одразу після перерви.
Грецький "Олімпіакос" удома вів у рахунку 2:0 проти італійського "Мілана", але розгубив перевагу і поступився – 2:4. Український форвард господарів Роман Яремчук вийшов на заміну на 67-й хвилині, коли "россонері" вже встигли відігратися. За майже пів години ігрового часу українець завдав двох ударів по воротах і одного разу потрапив в офсайд, а його команда пропустила ще двічі, зокрема у компенсований час.
Бельгійський "Андерлехт" на виїзді впевнено обіграв грецький ОФІ (3:1). Український нападник гостей Данило Сікан провів усю зустріч на лаві запасних.
Румунська "Університатя Крайова" на виїзді не змогла стримати англійський "Брайтон", поступившись із рахунком 0:4. Український захисник гостей Олександр Романчук відіграв увесь поєдинок від свистка до свистка, а на 88-й хвилині заробив жовту картку за неспортивну поведінку.
Нідерландський "Аякс" у домашньому матчі розгромив швейцарський "Тун" – 4:0. Український вінгер амстердамців Віктор Циганков не потрапив до заявки на гру, оскільки продовжує відновлення після травми.
У Лізі Європи після п'яти турів лідирує "Борнмут" з 15 очками, слідом у топ-5 йдуть "Ювентус" і "Ференцварош" (по 13 балів), а також "Байєр" і "Бенфіка" Трубіна та Судакова (по 12). "Олімпіакос" Яремчука – на 9-й позиції (10 очок), "Андерлехт" Сікана – 11-й (9), "Сандерленд" Тутєрова – 13-й (8).
У Лізі конференцій першим іде "Монако" з 12 очками, далі до топ-5 входять "Брайтон" і "Сент-Трюйден" (по 10 балів), а також "Аякс" Циганкова і "Панатінаїкос" (по 9). "Університатя Крайова" Романчука посідає 15-ту сходинку з 7 балами.
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