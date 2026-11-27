У четвер, 26 листопада, відбулися матчі 5-го туру основного етапу Ліги Європи та 4-го туру Ліги конференцій. Головним героєм вечора серед українців став форвард англійського "Сандерленда" Тимур Тутєров, тоді як команди Анатолія Трубіна, Романа Яремчука та Олександра Романчука зазнали поразок.

Ліга Європи: гол Тутєрова та невдачі Трубіна і Яремчука

У поєдинку 5-го туру проти польської "Ягеллонії" 21-річний український нападник "Сандерленда" Тимур Тутєров вийшов у стартовому складі та відзначився забитим м'ячем на старті другого тайму, вдало замкнувши дальню стійку на добиванні. Втім, уже за п'ять суперники зрівняли рахунок – 1:1.

Для Тутєрова цей гол став другим у поточному розіграші Ліги Європи: два останні м'ячі англійського клубу в турнірі забив саме українець, принісши команді два залікові бали.

Португальська "Бенфіка" на виїзді зазнала розгромної поразки від чеської "Вікторії" Пльзень з рахунком 0:4. Український воротар Анатолій Трубін провів на полі весь матч і пропустив чотири голи. Півзахисник "орлів" Георгій Судаков з'явився на полі одразу після перерви.

Грецький "Олімпіакос" удома вів у рахунку 2:0 проти італійського "Мілана", але розгубив перевагу і поступився – 2:4. Український форвард господарів Роман Яремчук вийшов на заміну на 67-й хвилині, коли "россонері" вже встигли відігратися. За майже пів години ігрового часу українець завдав двох ударів по воротах і одного разу потрапив в офсайд, а його команда пропустила ще двічі, зокрема у компенсований час.

Бельгійський "Андерлехт" на виїзді впевнено обіграв грецький ОФІ (3:1). Український нападник гостей Данило Сікан провів усю зустріч на лаві запасних.

Ліга конференцій: розгром команди Романчука та відсутність Циганкова

Румунська "Університатя Крайова" на виїзді не змогла стримати англійський "Брайтон", поступившись із рахунком 0:4. Український захисник гостей Олександр Романчук відіграв увесь поєдинок від свистка до свистка, а на 88-й хвилині заробив жовту картку за неспортивну поведінку.

Нідерландський "Аякс" у домашньому матчі розгромив швейцарський "Тун" – 4:0. Український вінгер амстердамців Віктор Циганков не потрапив до заявки на гру, оскільки продовжує відновлення після травми.

Хто лідирує у ЛЄ та ЛК

У Лізі Європи після п'яти турів лідирує "Борнмут" з 15 очками, слідом у топ-5 йдуть "Ювентус" і "Ференцварош" (по 13 балів), а також "Байєр" і "Бенфіка" Трубіна та Судакова (по 12). "Олімпіакос" Яремчука – на 9-й позиції (10 очок), "Андерлехт" Сікана – 11-й (9), "Сандерленд" Тутєрова – 13-й (8).

У Лізі конференцій першим іде "Монако" з 12 очками, далі до топ-5 входять "Брайтон" і "Сент-Трюйден" (по 10 балів), а також "Аякс" Циганкова і "Панатінаїкос" (по 9). "Університатя Крайова" Романчука посідає 15-ту сходинку з 7 балами.