"Його відвезуть до лікарні": чемпіон світу оголосив про бій проти легендарного Мейвезера

Чемпіон світу WBC у напівсередній вазі, американський боксер Раян Гарсія (26-2, 21 КО) заявив, що 6 лютого 2027 року проведе поєдинок проти легендарного співвітчизника Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО). Зустріч відбудеться в Лас-Вегасі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на BoxingScene .

Скандальна заява Гарсії

Раян Гарсія повідомив, що бій матиме статус офіційного професійного протистояння, а не виставкового шоу. 28-річний чемпіон висловив абсолютну впевненість у тому, що зможе завдати 49-річному Мейвезеру першої поразки в кар'єрі.

"У нас є оголошення. Ми битимемося з Флойдом Мейвезером 6 лютого. Це не виставковий бій, а справжній поєдинок. Я заберу його нуль у графі поразок. Це відбудеться у Вегасі. Я збираюся добряче його побити. Хочу, щоб він пролежав у лікарні два дні. Я не жартую", – заявив Гарсія.

Втім, організація цього поєдинку має чимало перешкод. Мейвезер поки не підтвердив домовленість, а перед отриманням ліцензії йому доведеться переконати атлетичну комісію штату Невада. Крім того, Флойд має юридичні проблеми через судовий позов компанії CSI Sports щодо прав на його можливі бої з Майком Тайсоном та Менні Пак'яо.

Раян Гарсія (фото: instagram.com/kingryan)

Титульний шанс для 49-річного Мейвезера

Сам Флойд Мейвезер не проводив офіційних професійних поєдинків із серпня 2017 року, коли здолав Конора Макгрегора. 19 грудня у нього також запланований виставковий бій у Бангкоку проти Матті Флойда, який американець називав етапом підготовки до протистояння з Гарсією.

Попри 10-річну паузу Мейвезера у напівсередній вазі, президент WBC Маурісіо Сулейман підтвердив, що організація готова санкціонувати цей бій як титульний, якщо Флойд укладеться у ліміт вагової категорії та пройде всі медичні тести.

Натомість Раян Гарсія востаннє виходив на ринг 12 вересня 2026 року, коли нокаутував британця Конора Бенна вже в другому раунді.