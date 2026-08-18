Костюк остановила невероятный камбек сестер Уильямс в драматическом матче (видео)

Марта Костюк успешно начала выступления в парном разряде престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати. Украинка вместе с американкой Пейтон Стернс в драматическом матче встретилась с легендарными Сереной и Винус Уильямс.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи .

WTA 1000 Цинциннат. Пары. Хард, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) / Пейтон Стернс (США) – Серена Уильямс (США) / Винус Уильямс (США) – 6:2, 1:6, 10:8

Неожиданные повороты в матче

Костюк и Стернс уверенно забрали первую партию, однако во втором сете ситуация на корте кардинально изменилась. Серена и Винус ответили разгромной победой 6:1 и перевели матч в решающий супертай-брейк.

Там украинка и ее напарница, казалось, быстро сняли все вопросы. Они повели 8:2, однако сестры Уильямс чуть не создали невероятный камбэк, выиграв пять очков подряд.

В итоге Костюк и Стернс выдержали напряжение и реализовали второй матчбол. На решающем розыгрыше соперницы допустили двойную ошибку.

Легенды сыграли впервые после продолжительной паузы

Для Костюк и Стернс это первый общий турнир в паре. Во втором круге они сыграют против третьих сеяных Го Ханьюй из Китая и француженки Кристины Младенович. Китайско-французский дуэт на старте выбил из турнира украинку Людмилу Киченок и японку Мию Като.

В то же время для Серены и Винус Уильямс эта встреча стала первым совместным матчем с US Open-2022. За карьеру легендарные американки выиграли вместе 22 парных титула, среди которых 14 трофеев Grand Slam, а также две золотые олимпийские медали.

Костюк в одиночном разряде

Украинская теннисистка параллельно выступает в одиночном разряде турнира в Цинциннати. В 1/32 финала Костюк с камбеком одолела американку Софию Кенин.

Следующей соперницей украинки станет еще одна представительница США – Слоан Стивенс. Их матч третьего круга запланирован на 18 августа и начнется не раньше 21:00 по Киеву.