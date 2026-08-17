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Теннис 17 августа 2026 · 08:02

Марта Костюк осуществила камбек в матче с Кенин и вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Украинская теннисистка провела напряженный матч против американки на турнире WTA 1000
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Марта Костюк осуществила камбек в матче с Кенин и вышла в третий круг турнира в Цинциннати
Марта Костюк (Фото: Instagram/martakostyuk)

Украинская теннисистка Марта Костюк победила американку Софию Кенин в матче турнира WTA 1000 в Цинциннати и пробилась в третий круг соревнований. Первая ракетка Украины одержала волевую победу в трех сетах.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Костюк - Кенин: как завершился матч

Костюк, получившая на турнире статус десятой сеяной, начала выступления в Цинциннати сразу со второго круга. Ее соперницей стала София Кенин – американка, попавшая в основную сетку за wild card.

Первый сет остался за Кенином. Американка воспользовалась своими возможностями и выиграла партию со счётом 6:4.

Во втором сете Костюк смогла перестроить свою игру и перехватить инициативу. Украинка выиграла партию 6:3, сравняв счет в матче.

Решающая партия стала более напряженной. Костюк уступала, но сумела отыграться и довести встречу до победы. Украинка забрала третий сет со счётом 7:5.

Матч продолжался 2 часа и 23 минуты. Итоговый счет – 4:6, 6:3, 7:5 в пользу Костюк.

Что ждет Костюк дальше

Таким образом, Марта Костюк вышла в третий круг WTA 1000 в Цинциннати. Украинка повторила свой лучший результат на турнире: до этой стадии она доходила также в 2024 и 2025 годах, но пройти дальше не смогла.

Соперница Костюк в следующем раунде определится в противостоянии Слоан Стивенс – Анастасия Потапова.

Ранее турнир в Цинцинатти покинула Александра Олейникова , проигравшая принципиальный матч. Также свою борьбу на соревнованиях прекратила Дарья Снигур.

Теги: Марта Костюк Теннис
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