Марта Костюк осуществила камбек в матче с Кенин и вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Украинская теннисистка Марта Костюк победила американку Софию Кенин в матче турнира WTA 1000 в Цинциннати и пробилась в третий круг соревнований. Первая ракетка Украины одержала волевую победу в трех сетах.

Костюк - Кенин: как завершился матч

Костюк, получившая на турнире статус десятой сеяной, начала выступления в Цинциннати сразу со второго круга. Ее соперницей стала София Кенин – американка, попавшая в основную сетку за wild card.



Первый сет остался за Кенином. Американка воспользовалась своими возможностями и выиграла партию со счётом 6:4.



Во втором сете Костюк смогла перестроить свою игру и перехватить инициативу. Украинка выиграла партию 6:3, сравняв счет в матче.



Решающая партия стала более напряженной. Костюк уступала, но сумела отыграться и довести встречу до победы. Украинка забрала третий сет со счётом 7:5.



Матч продолжался 2 часа и 23 минуты. Итоговый счет – 4:6, 6:3, 7:5 в пользу Костюк.

Что ждет Костюк дальше

Таким образом, Марта Костюк вышла в третий круг WTA 1000 в Цинциннати. Украинка повторила свой лучший результат на турнире: до этой стадии она доходила также в 2024 и 2025 годах, но пройти дальше не смогла.



Соперница Костюк в следующем раунде определится в противостоянии Слоан Стивенс – Анастасия Потапова.