Марта Костюк здійснила камбек у матчі з Кенін та вийшла до третього кола турніру в Цинциннаті

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла американку Софію Кенін у матчі турніру WTA 1000 у Цинциннаті та пробилася до третього кола змагань. Перша ракетка України здобула вольову перемогу у трьох сетах.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Костюк, яка отримала на турнірі статус десятої сіяної, розпочала виступи в Цинциннаті одразу з другого кола. Її суперницею стала Софія Кенін — американка, яка потрапила до основної сітки за wild card.
Перший сет залишився за Кенін. Американка скористалася своїми можливостями та виграла партію з рахунком 6:4.
У другому сеті Костюк змогла перебудувати свою гру та перехопити ініціативу. Українка виграла партію 6:3, зрівнявши рахунок у матчі.
Вирішальна партія стала найбільш напруженою. Костюк поступалася, але зуміла відігратися та довести зустріч до перемоги. Українка забрала третій сет із рахунком 7:5.
Матч тривав близько 2 годин 23 хвилин. Підсумковий рахунок — 4:6, 6:3, 7:5 на користь Костюк.
Таким чином, Марта Костюк вийшла до третього кола WTA 1000 у Цинциннаті. Українка повторила свій найкращий результат на цьому турнірі: до цієї стадії вона доходила також у 2024 та 2025 роках, але пройти далі не змогла.
Суперниця Костюк у наступному раунді визначиться у протистоянні Слоан Стівенс — Анастасія Потапова.
Раніше турнір у Цинцинатті залишила Олександра Олійникова, яка програла принциповий матч. Також свою боротьбу на змаганнях припинила Дар'я Снігур.