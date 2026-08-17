Марта Костюк здійснила камбек у матчі з Кенін та вийшла до третього кола турніру в Цинциннаті

Костюк — Кенін: як завершився матч

Костюк, яка отримала на турнірі статус десятої сіяної, розпочала виступи в Цинциннаті одразу з другого кола. Її суперницею стала Софія Кенін — американка, яка потрапила до основної сітки за wild card.



Перший сет залишився за Кенін. Американка скористалася своїми можливостями та виграла партію з рахунком 6:4.



У другому сеті Костюк змогла перебудувати свою гру та перехопити ініціативу. Українка виграла партію 6:3, зрівнявши рахунок у матчі.



Вирішальна партія стала найбільш напруженою. Костюк поступалася, але зуміла відігратися та довести зустріч до перемоги. Українка забрала третій сет із рахунком 7:5.



Матч тривав близько 2 годин 23 хвилин. Підсумковий рахунок — 4:6, 6:3, 7:5 на користь Костюк.

Що чекає на Костюк далі

Таким чином, Марта Костюк вийшла до третього кола WTA 1000 у Цинциннаті. Українка повторила свій найкращий результат на цьому турнірі: до цієї стадії вона доходила також у 2024 та 2025 роках, але пройти далі не змогла.



Суперниця Костюк у наступному раунді визначиться у протистоянні Слоан Стівенс — Анастасія Потапова.