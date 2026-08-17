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Теніс 17 серпня 2026 · 08:02

Марта Костюк здійснила камбек у матчі з Кенін та вийшла до третього кола турніру в Цинциннаті

Українська тенісистка провела напружений матч проти американки на турнірі WTA 1000
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Марта Костюк здійснила камбек у матчі з Кенін та вийшла до третього кола турніру в Цинциннаті
Марта Костюк (Фото: Instagram/martakostyuk)

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла американку Софію Кенін у матчі турніру WTA 1000 у Цинциннаті та пробилася до третього кола змагань. Перша ракетка України здобула вольову перемогу у трьох сетах.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Костюк — Кенін: як завершився матч

Костюк, яка отримала на турнірі статус десятої сіяної, розпочала виступи в Цинциннаті одразу з другого кола. Її суперницею стала Софія Кенін — американка, яка потрапила до основної сітки за wild card.

Перший сет залишився за Кенін. Американка скористалася своїми можливостями та виграла партію з рахунком 6:4.

У другому сеті Костюк змогла перебудувати свою гру та перехопити ініціативу. Українка виграла партію 6:3, зрівнявши рахунок у матчі.

Вирішальна партія стала найбільш напруженою. Костюк поступалася, але зуміла відігратися та довести зустріч до перемоги. Українка забрала третій сет із рахунком 7:5.

Матч тривав близько 2 годин 23 хвилин. Підсумковий рахунок — 4:6, 6:3, 7:5 на користь Костюк.

Що чекає на Костюк далі

Таким чином, Марта Костюк вийшла до третього кола WTA 1000 у Цинциннаті. Українка повторила свій найкращий результат на цьому турнірі: до цієї стадії вона доходила також у 2024 та 2025 роках, але пройти далі не змогла.

Суперниця Костюк у наступному раунді визначиться у протистоянні Слоан Стівенс — Анастасія Потапова.

Раніше турнір у Цинцинатті залишила Олександра Олійникова, яка програла принциповий матч. Також свою боротьбу на змаганнях припинила Дар'я Снігур.

Теги: Марта Костюк Теніс
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