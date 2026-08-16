Олійникова програла у принциповому матчі та завершила виступ у Цинцинатті

В рамках 1/32 фіналу турніру WTA 1000 в американському Цинцинатті українка Олександра Олійникова зазнала поразки від безпрапорної Мірри Андрєєвої. Матч тривав два сети, а українка змогла взяти лише один гейм.

Хід матчу Олійникова – Андрєєва

На жаль, українка не змогла нав'язати суперниці бодай мінімальну боротьбу: перший гейм залишився за Андрєєвою, а от за другий суперницям довелося поборотися куди довше: "нейтральна" тенісистка шість разів не могла реалізувати брейк-пойнт. Однак з сьомої спроби їй вдалося довести рахунок до 2:0 на свою користь.

У наступному геймі вже Олійникова була близькою до брейку, однак п'ять разі не реалізувала брейк-пойнт, після чого суперниці вдалося виграти і цей ігровий період. У першому сеті Олійникова змогла виграти лише один гейм, завершивши цю партію поразкою 1:6.

У другому сеті українка програла усі свої подачі і за рахунку 0:5 намагалася виграти бодай один гейм, однак знову не реалізувала два брейк-пойнти.

Таким чином, 25-річна тенісистка програла матч із рахунком 1:6, 0:6.

WTA 1000. Цинцинатті

1/32 фіналу

Олександра Олійникова – Мірра Андрєєва 1:6, 0:6

Олександра Олійникова у 2026 році

Цей сезон для Олійникової можна назвати вдалим: взимку вона дійшла до півфіналу турніру WTA 250 у Клуж-Напоці, а навесні поступилася Ангеліні Калініній у фіналі турніру в Антальї.

Зрештою, у липні Олійникова дісталася до півфіналу турніру WTA у румунському місті Ясси.