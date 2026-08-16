rbc.ua
UA | RU
Неділя, 16 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Теніс Калініна після виграного сету втратила шанс на рекорд у Цинциннаті (відео)
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теніс 16 серпня 2026 · 11:45

Калініна після виграного сету втратила шанс на рекорд у Цинциннаті (відео)

Українка дала бій 28-й ракетці світу на "тисячнику" в США
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Калініна після виграного сету втратила шанс на рекорд у Цинциннаті (відео)
Ангеліна Калініна завершила виступи у Цинциннаті (фото: Getty Images)

П'ята ракетка України Ангеліна Калініна (WTA 51) завершила виступи на престижному турнірі-"тисячнику" в американському Цинциннаті. У другому колі змагань українка поступилася господарці кортів Еммі Наварро.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі.

WTA 1000, Цинциннаті (США), хард, 1/32 фіналу

Емма Наварро (США) – Ангеліна Калініна (Україна) – 3:6, 6:4, 6:2

Втрачена перевага після потужного старту

Матч проти 28-ї ракетки світу розпочався за сценарієм української тенісистки. Калініна забрала першу партію з рахунком 6:3, здійснивши вражаючий ривок із чотирьох виграних геймів поспіль.

Втім, утримувати ініціативу далі не вдалося. У другій партії Наварро зробила вирішальний брейк, а у фінальному сеті повністю перехопила контроль над грою. У підсумку матч завершився поразкою українки в трьох сетах.

Підготовка до завершального Грендслему

Ця поразка завадила Калініній оновити власний рекорд на змаганнях у Цинциннаті, де її найкращим досягненням залишається саме друге коло (у 2023 та 2026 роках).

Наразі українська спортсменка перемикає увагу на підготовку до Відкритого чемпіонату США (US Open). На заключному турнірі серії Грендслем Калініна зіграє вперше з 2024 року.

Раніше Дарія Снігур здолала Юлію Стародубцеву в українському дербі на "тисячнику" в США.

Теги: Теніс
Головні матчі
УПЛ. 3-й тур 16 серпня 13:00
ЛНЗ - : - Чорноморець
УПЛ. 3-й тур 16 серпня 15:30
Харків - : - Шахтар
УПЛ. 3-й тур 16 серпня 18:00
Динамо - : - Колос
Головні новини
"Мені навіть подобаються такі виклики": Шелестюк — про титул WBO, бій у Еквадорі та Хейні "Мені навіть подобаються такі виклики": Шелестюк — про титул WBO, бій у Еквадорі та Хейні Ярослава Магучіх виграла чемпіонат Європи зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх виграла чемпіонат Європи зі стрибків у висоту Медалі вислизнули з рук: українські плавці з рекордом виступили у фіналі чемпіонату Європи Медалі вислизнули з рук: українські плавці з рекордом виступили у фіналі чемпіонату Європи
Точки зору
Данило Вереітін
"Динамо" програло не "Карабаху". Воно програло саме собі Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Олександр Чепілко
Ітаума, Дюбуа, Ф'юрі: хто забере спадщину Усика Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Скасувати ліміт на легіонерів? Чому для українського футболу немає простої відповіді Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Дмитро Базелевський
Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс" Дмитро Базелевський Баскетбольний тренер, оглядач