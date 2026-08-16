Калініна після виграного сету втратила шанс на рекорд у Цинциннаті (відео)

П'ята ракетка України Ангеліна Калініна (WTA 51) завершила виступи на престижному турнірі-"тисячнику" в американському Цинциннаті. У другому колі змагань українка поступилася господарці кортів Еммі Наварро.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі .

WTA 1000, Цинциннаті (США), хард, 1/32 фіналу

Емма Наварро (США) – Ангеліна Калініна (Україна) – 3:6, 6:4, 6:2

Втрачена перевага після потужного старту

Матч проти 28-ї ракетки світу розпочався за сценарієм української тенісистки. Калініна забрала першу партію з рахунком 6:3, здійснивши вражаючий ривок із чотирьох виграних геймів поспіль.

Втім, утримувати ініціативу далі не вдалося. У другій партії Наварро зробила вирішальний брейк, а у фінальному сеті повністю перехопила контроль над грою. У підсумку матч завершився поразкою українки в трьох сетах.

Підготовка до завершального Грендслему

Ця поразка завадила Калініній оновити власний рекорд на змаганнях у Цинциннаті, де її найкращим досягненням залишається саме друге коло (у 2023 та 2026 роках).

Наразі українська спортсменка перемикає увагу на підготовку до Відкритого чемпіонату США (US Open). На заключному турнірі серії Грендслем Калініна зіграє вперше з 2024 року.