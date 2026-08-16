Калинина после выигранного сета упустила шанс на рекорд в Цинциннате (видео)

Пятая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 51) завершила выступления на престижном турнире-"тысячнике" в американском Цинциннате. Во втором круге соревнований украинка уступила хозяйке кортов Эмме Наварро.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи .

WTA 1000, Цинциннати (США), хард, 1/32 финала

Эмма Наварро (США) – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 6:4, 6:2

Упущенное преимущество после мощного старта

Матч против 28-й ракетки мира начался по сценарию украинской теннисистки. Калинина забрала первую партию со счетом 6:3, совершив поразительный рывок из четырех выигранных геймов подряд.

Впрочем, удерживать инициативу дальше не удалось. Во второй партии Наварро сделала решающий брейк, а в финальном сете полностью перехватила контроль над игрой. В итоге матч завершился поражением украинки в трех сетах.

Подготовка к завершающему Грендслему

Это поражение помешало Калининой обновить собственный рекорд на соревнованиях в Цинциннате, где ее лучшим достижением остается второй круг (в 2023 и 2026 годах).

Теперь украинская спортсменка переключает внимание на подготовку к Открытому чемпионату США (US Open). На заключительном турнире серии Грендслэм Калинина сыграет впервые с 2024 года.