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Теніс 16 серпня 2026 · 23:59

Снігур поступилася американці та залишила турнір у Цинцинатті (відео)

Українка дала гідний бій минулорічній чемпіонці Australian Open
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Снігур поступилася американці та залишила турнір у Цинцинатті (відео)
Дар'я Снігур (фото: Getty Images)

Українська тенісистка Дар'я Снігур зазнала поразки у матчі 1/32 фіналу турніру WTA 1000 в американському Цинцинатті. 24-річна спортсменка не впоралася із титулованою американою Медісон Кіз, яка минулого року вигравала Australian Open.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Хід матчу Дар'я Снігур – Медісон Кіз

Перший сет залишився за українкою: попри те, що в середині цього ігрового періоду вона програла свою подачу і відпустила суперницю на два гейми (2:4), Снігур вдалося зламати хід гри і залишити першу партію за собою (6:4).

У другому сеті на корті точилася серйозна боротьба, а ключовим став момент за рахунку 3:4, коли Кіз здійснила брейк і згодом виграла гейм на своїй подачі – 6:3 на користь американки.

Зрештою, у вирішальній партії Кіз отримала перевагу у два гейми (3:1) і впевнено довела справу до перемоги – 6:3.

Наступною суперницею 31-річної американки стане переможниця пари Катерина Синякова – Джессіка Бузас Манейро.

WTA 1000. Цинцинатті

1/32 фіналу

Дар'я Снігур – Медісон Кіз – 6:4, 3:6, 3:6

Дар'я Снігур у сезоні 2026

24-річна українка проводить один з найкращих сезонів у кар'єрі: у липні вона грала у фіналі турніру WTA 250 у Празі, однак поступилася Ліллі Таггер з Австрії. Окрім цього, Снігур виграла два турніри у Словаччині і ще один – у португальському Оейраші.

Що отримає переможниця турніру WTA 1000 у Цинцинатті

Окрім 1000 рейтингових очок, найсильніша тенісистка на турнірі у Цинцинатті отримає солідну суму призових: 1 085 220 доларів США. Фіналістка турніру поповнить свій банківський рахунок на 564 920 доларів.

А ще, Дар'я Снігур дала ексклюзивне інтерв'ю Sport RBC.UA, у якому розповіла про свій прорив цього сезону, підтримку батьків та багато іншого.

Теги: Теніс
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