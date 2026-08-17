Свитолина эффектно вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Цинциннати

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила представительницу Чехии Терезу Валентову во втором круге турнира WTA 1000 в Цинциннати. Украинка проиграла первый сет, но сумела переломить ход матча и одержать волевую победу в трех партиях.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Свитолина, получившая на турнире 8-й номер посева, начала встречу против 19-летней Валентовой неудачно. Представительница Чехии сразу захватила инициативу и уверенно забрала первый сет - 6:3.
Во второй партии украинка смогла добавить и навязать сопернице свою игру. Свитолина сравняла счет, выиграв сет 7:6 на тайбрейке - 7:5.
Решающая партия также осталась за украинской теннисисткой. Свитолина не предоставила Валентовой возможности вернуться в матч и завершила третий сет с убедительным счетом 6:0.
Таким образом, Элина Свитолина победила Терезу Валентову - 3:6, 7:6 (7:5), 6:0. Матч длился 2 часа 22 минуты.
Для Свитолиной это была первая очная встреча с Валентовой. Представительница Чехии стала соперницей украинки после победы над американкой Мэри Стояной в первом круге - 6:2, 7:6 (7:4).
В третьем круге WTA 1000 в Цинциннати Свитолина встретится с победительницей противостояния между Коко Гауфф и "нейтральной" Людмилой Самсоновой.
В третий круг турнира WTA 1000 также вышла и Марта Костюк: она одолела американскую соперницу, также проигрывая по ходу матча.