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Теніс 17 серпня 2026 · 08:14

Світоліна ефектно вийшла до третього кола турніру WTA 1000 у Цинциннаті

Українка провела напружений матч із чеською суперницею, але не залишила їй шансів у третьому сеті
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Світоліна ефектно вийшла до третього кола турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Еліна Світоліна (фото: Getty Images)

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла представницю Чехії Терезу Валентову у другому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті. Українка програла перший сет, але зуміла переламати перебіг матчу та здобути вольову перемогу у трьох партіях.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Світоліна — Валентова: як завершився матч

Світоліна, яка отримала на турнірі 8-й номер посіву, розпочала зустріч проти 19-річної Валентової невдало. Представниця Чехії одразу захопила ініціативу та впевнено забрала перший сет — 6:3.

У другій партії українка змогла додати та нав’язати суперниці свою гру. Світоліна зрівняла рахунок, вигравши сет 7:6 на тайбрейку — 7:5.

Вирішальна партія також залишилася за українською тенісисткою. Світоліна не дала Валентовій можливості повернутися в матч і завершила третій сет із переконливим рахунком 6:0.

Таким чином, Еліна Світоліна перемогла Терезу Валентову — 3:6, 7:6 (7:5), 6:0. Матч тривав 2 години 22 хвилини.

Що чекає на Світоліну далі

Для Світоліної це була перша очна зустріч із Валентовою. Представниця Чехії стала суперницею українки після перемоги над американкою Мері Стояною у першому колі — 6:2, 7:6 (7:4).

У третьому колі WTA 1000 у Цинциннаті Світоліна зустрінеться з переможницею протистояння між Коко Гауфф та "нейтральною" Людмилою Самсоновою.

До третього кола турніру WTA 1000 також вийшла і Марта Костюк: вона здолала американську суперницю, також програючи по ходу матчу.

Теги: Теніс Еліна Світоліна
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