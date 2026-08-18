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Теніс 18 серпня 2026 · 09:55

Костюк зупинила неймовірний камбек сестер Вільямс у драматичному матчі (відео)

Марта з новою напарницею здолала легенд на "тисячнику" в Цинциннаті
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Костюк зупинила неймовірний камбек сестер Вільямс у драматичному матчі (відео)
Марта зіграла з легендами (фото: x.com/CincyTennis)

Марта Костюк успішно розпочала виступи в парному розряді престижного турніру WTA 1000 у Цинциннаті. Українка разом з американкою Пейтон Стернс у драматичному матчі зустрілася з легендарними Сереною та Вінус Вільямс.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі.

WTA 1000 Цинциннаті. Пари. Хард, 1/16 фіналу

Марта Костюк (Україна) / Пейтон Стернс (США) – Серена Вільямс (США) / Вінус Вільямс (США) – 6:2, 1:6, 10:8

Несподівані повороти у матчі

Костюк і Стернс впевнено забрали першу партію, однак у другому сеті ситуація на корті кардинально змінилася. Серена та Вінус відповіли розгромною перемогою 6:1 і перевели матч у вирішальний супертай-брейк.

Там українка та її напарниця, здавалося, швидко зняли всі питання. Вони повели 8:2, проте сестри Вільямс ледь не створили неймовірний камбек, вигравши п'ять очок поспіль.

У підсумку Костюк і Стернс витримали напругу та реалізували другий матчбол. На вирішальному розіграші суперниці припустилися подвійної помилки.

Легенди зіграли вперше після тривалої паузи

Для Костюк і Стернс це перший спільний турнір у парі. У другому колі вони зіграють проти третіх сіяних Го Ханьюй із Китаю та француженки Крістіни Младенович. Китайсько-французький дует на старті вибив з турніру українку Людмилу Кіченок та японку Мію Като.

Водночас для Серени та Вінус Вільямс ця зустріч стала першим спільним матчем з US Open-2022. За кар'єру легендарні американки виграли разом 22 парні титули, серед яких 14 трофеїв Grand Slam, а також дві золоті олімпійські медалі.

Костюк в одиночному розряді

Українська тенісистка паралельно виступає в одиночному розряді турніру в Цинциннаті. У 1/32 фіналу Костюк із камбеком здолала американку Софію Кенін.

Наступною суперницею українки стане ще одна представниця США – Слоан Стівенс. Їхній матч третього кола запланований на 18 серпня і розпочнеться не раніше 21:00 за київським часом.

Раніше Світоліна ефектно вийшла до третього кола турніру WTA 1000 у Цинциннаті.

Теги: Теніс Марта Костюк Серена Уильямс
Головні матчі
УПЛ. 3-й тур Матч завершився
Полісся 1:2 Зоря
Ліга чемпіонів 18 серпня 22:00
Фенербахче - : - Ліон
Ла Ліга 19 серпня 22:00
Атлетіко - : - Малага
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