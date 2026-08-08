Костюк против Свентек: где смотреть суперматч украинки на WTA 1000 в Торонто

Украинская теннисистка Марта Костюк в рамках 1/8 финала турнира WTA 1000 в Канаде сыграет с бывшей лидеркой мирового тенниса Игой Свентек из Польши. Поединок состоится уже сегодня вечером.

Где и когда посмотреть этот матч украинской спортсменки - рассказывает Sport RBC.UA.

История противостояний и путь в 1/8 финала

Для теннисисток это будет уже пятая глазная дуэль на профессиональном уровне. Статистика на стороне польской спортсменки, однако украинка знает рецепт победы над титулованной соперницей - в мае этого года Марта обыграла Игу на грунтовых кортах Ролан Гаррос.

Путь спортсменок в четвертый круг в Торонто выглядит так. Марта Костюк на старте турнира разгромила хозяйку кортов Кэтрин Себов в двух сетах, а в предыдущем раунде уверенно одолела сопротивление мощной американки Мэдисон Кис .

Ига Свентек пробилась в 1/8 финала благодаря последовательным победам над чешкой Сарой Бейлек и представительницей Швейцарии Викторией Голубич.

Победительница этого противостояния получит путевку в четвертьфинал канадского Мастерса.

Где и когда смотреть онлайн-трансляцию

Матч между Костюк и Свентек запланирован на субботу, 8 августа. Спортсменки будут открывать игровую программу на Центральном корте турнира, поэтому игра начнется первым запуском без задержек – в 19:30 по киевскому времени.

В Украине официальным транслятором поединка станет OTT-платформа Setanta Sports. Прямой эфир встречи можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+, который доступен в популярных пакетах медиасервисов MEGOGO и Киевстар ТВ.