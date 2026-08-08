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Теніс 08 серпня 2026 · 12:26

Костюк проти Свьонтек: де дивитися суперматч українки на WTA 1000 в Торонто

Українська тенісистка посперечається за вихід до 1/4 фіналу з представницею світового топ-10
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Костюк проти Свьонтек: де дивитися суперматч українки на WTA 1000 в Торонто
Костюк вшосте зіграє проти досвідченої польської спортсменки (Фото: martakostyuk, Instagram)

Українська тенісистка Марта Костюк в рамках 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Канаді зіграє з колишньою лідеркою світового тенісу Ігою Свьонтек із Польщі. Поєдинок відбудеться вже сьогодні увечері.

Де та коли подивитись цей матч української спортсменки - розповідає Sport RBC.UA.

Історія протистоянь та шлях до 1/8 фіналу

Для тенісисток це буде вже п'ята очна дуель на професійному рівні. Досі статистика на боці польської спортсменки, проте українка знає рецепт перемоги над титулованою суперницею - у травні цього року Марта обіграла Ігу на ґрунтових кортах Ролан Гаррос.

Шлях спортсменок до четвертого кола в Торонто виглядає так. Марта Костюк на старті турніру розгромила господарку кортів Кетрін Себов у двох сетах, а у попередньому раунді впевнено здолала опір потужної американки Медісон Кіс.

Іга Свьонтек пробилася до 1/8 фіналу завдяки послідовним перемогам над чешкою Сарою Бейлек та представницею Швейцарії Вікторією Голубіч.

Переможниця цього протистояння отримає путівку до чвертьфіналу канадського Мастерса.

Де і коли дивитися онлайн-трансляцію

Матч між Костюк та Свьонтек запланований на суботу, 8 серпня. Спортсменки відкриватимуть ігрову програму на Центральному корті турніру, тому гра розпочнеться першим запуском без затримок - о 19:30 за київським часом.

В Україні офіційним транслятором поєдинку буде OTT-платформа Setanta Sports. Також прямий ефір зустрічі можна переглянути на телеканалі Setanta Sports+, який доступний у популярних пакетах медіасервісів MEGOGO та Київстар ТБ.

Раніше ми повідомляли, що українська тенісистка Олександра Олійникова спрямувала всі зароблені гроші на ЗСУ.

Головні матчі
УПЛ. 2-й тур 8 серпня 15:30
Лівий Берег - : - Кудрівка
УПЛ. 2-й тур 8 серпня 18:00
Буковина - : - Оболонь
Ліга конференцій Матч завершився
Динамо 1:0 Карабах
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